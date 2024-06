Legendinis Andrijus Ševčenka: „Skaudu girdėti klausimus apie tai, ar karas Ukrainoje dar tęsiasi“

„Visų pirma, mes visiems parodome, kad ir vykstant karui galime žaisti aukščiausiu lygiu. Visų antra, mes didžiuojamės galimybe ginti Ukrainos garbę ir priminti visiems apie tai, kas vyksta Ukrainoje.

Kiekviena Ukrainos pergalė tiek aikštėje, tiek už jos ribų, svarbi kiekvienam ukrainiečiui, ypač tiems, kurie dabar gina mūsų valstybę. Taip, politiniai pareiškimai čempionate yra draudžiami, bet aš į EURO 2024 vis tiek žiūriu kaip į gerą galimybę visiems priminti, kas vyksta Ukrainoje.

Deja, pasaulio susidomėjimas karu Ukrainoje blėsta. Dažnai sulaukiu klausimo, ar karas Ukrainoje dar vyksta? Skaudu girdėti tokius klausimus. Juk mes kovojame dėl galimybės egzistuoti, mes kovojame už civilizuotą pasaulį prieš labai stiprų priešą“, – sakė A.Ševčenka.

"Our cities would love to host the EUROs, but they are fighting for freedom!"



13 players from the Ukraine NT address the world before EUROs. Their hometowns have been affected by Russian aggression – they are either damaged or temporarily occupied. pic.twitter.com/TjhsR6h7OS