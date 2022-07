Ledus venose „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacijoje demonstravęs Ralfas Aronas: „Jaučiuosi labai gerai“

„Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacijoje antrus metus iš eilės pasikartojo toks pats scenarijus. Paskutiniai ratai, likimas antru, tačiau herojiškas paskutinysis ratas ir Ralfas Aronas („Circle K miles Plus Racing team“) antrus metus iš eilės laimėjo „Aurum 1006 by Hankook“ lenktynių kvalifikaciją, o šalia to – antrus metus iš eilės pagerino trasos rekordą. Šįmet estas praėjusių metų rekordą pastūmė į pašonę. Pernai metų rekordas pagerintas net dvejomis sekundėmis.