Krito dar vienas rekordas: įspūdingai pasirodęs Ralfas Aronas pagrindinėse „Aurum 1006 km by Hankook“ lenktynėse startuos pirmas

Šiemet visas karštis prasidėjo treniruotėse, kai net dukart buvo pagerinti trasos rekordai.

Visgi prieš pat kvalifikaciją prasidėjo lietus, kuris nors ir ilgai netruko, bet sušlapino trasą ir padarė ją šiek tiek sudėtingesne.

„Super pole“ kvalifikaciją antrus metus iš eilės laimėjo Ralfas Aronas („Circle K miles Plus Racing team“), kuris vieną lenktynių ratą įveikė per 1 min. 06,148 sek. Tai yra dvejomis sekundėmis greitesnis laikas nei pernai. Lenktynininkas vairavo „Audi R8 LMS“. Negana to, vairuotojas pagerino trasos rekordą, kuris buvo pagerintas šiandienos treniruotėje.

„Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (53 nuotr.) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) +49 „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko)

(53 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija

REKLAMA

Antrasis liko Paulius Paškevičius („GERA DOVANA – ŠIAULIAI by Rd signs“) – lenktynininkas ratą įveikė per 1 min. 06,409 sek. su „Lamborghini Huracan ST“.

Na, o trečioje pozicijoje rytojaus lenktynėse startuos Julius Adomavičius ir „Circle K – Lesta Racing Team“ komanda. Atletui užteko 1 min. 07,186 sek. laiko, kad užimti trečiąją vietą ir lenktynėse startuoti gan geroje pozicijoje.

Minėtos trys komandos, pademonstravusios geriausius kvalifikacijos rezultatus, lenktynėse startuos iš aukščiausių pozicijų, padėsiančių išvengti didelės automobilių grūsties.

Visgi klaidų „Super pole“ lenktynėse išvengti nepavyko – „Circle K – Lesta Racing team“ lenktynininkas Julius Adomavičius nuslydo ir vos neatsitrenkė į atitvarus. Galop lenktynininkui pavyko išvengti didesnių bėdų – mašina buvo nesudaužyta ir liko sveika.