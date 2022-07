Priešpaskutinė „Aurum 1006 km powered by Hankook“ diena: pagerintas trasos rekordas kvalifikacijoje, „seni kibirai“ ir „108 km moterų iššūkis“

Trečiąją lenktynių dieną laukia gausybė įvykių: „Techninis žiūrovų slalomas“, pagrindinių „Aurum 1006 km powered by Hanook“ treniruotės, „108 km moterų iššūkis“, mechanikų bėgimo lenktynės, o po pagrindinių lenktynių treniruotės – žiūrovai ruošti spragėsius ir ruoštis įdomiausiam: 15:30 prasidės „Aurum 1006 km powered by Hankook“ lenktynių kvalifikacija.

Šiemet visas karštis prasidėjo treniruotėse, kai net dukart buvo pagerinti trasos rekordai.

Visgi prieš pat kvalifikaciją prasidėjo lietus, kuris nors ir ilgai netruko, bet sušlapino trasą ir padarė ją šiek tiek sudėtingesne.

„Super pole“ kvalifikaciją antrus metus iš eilės laimėjo Ralfas Aronas („Circle K miles Plus Racing team“), kuris vieną lenktynių ratą įveikė per 1 min. 06,148 sek. Tai yra dvejomis sekundėmis greitesnis laikas nei pernai. Lenktynininkas vairavo „Audi R8 LMS“. Negana to, vairuotojas pagerino trasos rekordą, kuris buvo pagerintas šiandienos treniruotėje.

„Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (72 nuotr.) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) +68 „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija (nuotr. Eriko Ovčarenko)

(72 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km by Hankook“ kvalifikacija

Antrasis liko Paulius Paškevičius („GERA DOVANA – ŠIAULIAI by Rd signs“) – lenktynininkas ratą įveikė per 1 min. 06,409 sek. su „Lamborghini Huracan ST“.

Na, o trečioje pozicijoje rytojaus lenktynėse startuos Julius Adomavičius ir „Circle K – Lesta Racing Team“ komanda. Atletui užteko 1 min. 07,186 sek. laiko, kad užimti trečiąją vietą ir lenktynėse startuoti gan geroje pozicijoje.

Minėtos trys komandos, pademonstravusios geriausius kvalifikacijos rezultatus, lenktynėse startuos iš aukščiausių pozicijų, padėsiančių išvengti didelės automobilių grūsties.

Visgi klaidų „Super pole“ lenktynėse išvengti nepavyko – „Circle K – Lesta Racing team“ lenktynininkas Julius Adomavičius nuslydo ir vos neatsitrenkė į atitvarus. Galop lenktynininkui pavyko išvengti didesnių bėdų – mašina buvo nesudaužyta ir liko sveika.

Kvalifikacijoje visos komandos turės užfiksuoti kaip įmanoma greitesnį laiką trasoje, kuris lems jų startinę poziciją lenktynėse.

Kvalifikacijos galerija:

Šių metų kvalifikacija nusimato itin įdomi: jau per treniruotes „Circle K Miles Plus Racing Team“ ir „Circle K Miles Lesta Racing Team“ atstovai gerino trasos rekordus.

Praėjusių metų Ralfo Arono 1 min. 08,396 sek. rato rekordą su „Porsche GT3 Cup“ rekordą pagerino Julius Adomavičius J. Adomavičius su „Audi R8 LMS“ ratą įveikė per 1 min. 08,039 sek.

Visgi šis lietuvio rekordas ilgai neužsibuvo. Po kelių ratų R. Aronas susigrąžino sau priklausantį rekordą. Su tuo pačiu „Audi R8 LMS“ automobiliu estas trasos ratą įveikė per 1 min. 07,492 sek.

Pirmosios šiandienos treniruotės galerija:

„Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (52 nuotr.) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) +48 „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko) „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė (nuotr. Eriko Ovčarenko)

(52 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km by Hankook“ treniruotė

Šiandien jau startavo ir „108 km moterų iššūkis“.

Čia pasirodė ilgą laiką žiūrovus scenoje džiuginusios praėjusių metų „X faktoriaus“ žvaigždės – Lukrecija Vasiliauskaitė, Gabija Aleknavičiūtė ir Clara Giambino nusprendė nustebinti ne tik žiūrovus, bet ir save, pasirodžiusios kaip „Olybet 108 km moterų iššūkio“ dalyvės.

Moterų iššūkyje pasirodė daugiau nei 100 moterų komandų, nusiteikusių gerai praleisti laiką.

„Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (49 nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) +45 „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.) „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

(49 nuotr.) FOTOGALERIJA. „Aurum 1006 km“ renginyje – „108 km moterų iššūkio“ lenktynės

„Dar gajus stereotipas, kad moterys nekokios vairuotojos. Manau, kad šis renginys yra puikus būdas parodyti, kad moterys gali varžytis ir kelyje. Gal ir ne tokios geros lenktynininkės, kaip vyrai, bet kelyje mes mokame susitvarkyti“, – tikino pirmosios komandos atstovė.

5 metus varžybose dalyvaujanti komanda „Bombos“ sako besijaučiančios gerai, nors ir puola jauduliukas.

„Nors ir jauduliukas šiek tiek apėmęs, mes nusiteikusios dalyvauti ir gerai praleisti laiką“, – šypsosi merginos.

4-ąjį kartą moterų iššūkyje dalyvaujanti spalvingoji „Turbinų“ merginų grupė gera nuotaika tiesiog tryško ir tikino būtinai paneigsiančios stereotipą, kad moterys – prastos vairuotojos.

„Vabalistėmis“ pasivadinusi moterų komanda išties traukė akį – jos vairavo ne šiaip įprastą automobilį, bet itin senoviškai atrodančią vintažinę žalią mašiną.

„Dalyvavome ne kartą Vilniaus moterų ralyje, todėl šiemet nusprendėme dalyvauti ir Palangos lenktynėse. Į mūsų mašiną žmonės visada reaguoja su šypsena. Norime gerai praleisti laiką“, – prieš nulėkdamos į trasą sakė merginos.

Mokymų centrą „Rigveda“ atstovaujančios gražuolės tikino esančios mėgėjiškos lenktynininkės, kurios sakė, kad joms svarbiausia finišuoti ir viduryje kelio neužgesti. Jos lenktynėse dalyvauja ne vienerius metus.

Raudonu automobiliu atviru stogu, ryškiomis suknelėmis ir raudonomis lūpomis išsipuošusios „Go red go“ tikino, kad net ir pasitaikysiantis lietus joms nesutrukdys. „Jums panašu, kad tokios karštos merginos bijo mažo lietučio? Visą laiką važiuosime atidarytu stogu“, – šūksmais ir plojimais žmones išvažiuodamos išlydėjo merginos.

Ryškiosios „X faktoriaus“ dalyvės Gabija Aleknavičiūtė, Lukrecija Vasiliauskaitė ir Clara Giambino tikrai traukė žmonių dėmesį. TV3 ekipažo narės, kurios neatsitiktinai pasivadino „X faktoriumi“, neslepia – muzika atves jas į pergalę.

„Jaučiuosi puikiai, nors ir didelė atsakomybė vežti visą ekipažą merginų. Labai laukiame, labai norime ir stegsimės neatvažiuoti paskutinės“, – šypsojosi vairuotojos vaidmenį užimanti Gabija.

„Bandau visada griauti stereotipą, kad moterys gali vairuoti netgi geriau, negu vyrai“, – tikino Gabija.

Besibaigiant dienai įvyko „senų kibirų“ lenktynės.