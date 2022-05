Ledo ritulio klasikoje – Švedija tik po baudinių įveikė pasaulio čempionato šeimininkę Suomiją

Ledo ritulio klasikoje netrūko įtampos, o švedai pirmieji išsiveržė į priekį, kai pirmame kėlinyje pasižymėjo Adamas Larssonas (11:38).

Suomiai fantastiškai pradėjo antrąjį kėlinį, kai vos per kelias minutes po įvartį pelnė Mikko Lehtonenas (23:38) ir Sami Vatanenas (25:39) bei išvedė Suomijos rinktinę į priekį 2:1.

Lygų rezultatą švedai atstatė trečiojo kėlinio pradžioje, kai pasižymėjo Joelis Kellmanas (46:38).

Pratęsimo metu įvarčių pelnyta nebuvo, o baudinių serijoje sėkmė lydėjo švedus. Jau antruoju bandymu pasižymėjo Emilis Bemstromas ir kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo pergalingas baudinys, nes nei vienas iš žaidėjų nebesugebėjo nuginkluoti vartininkų

EMIL BEMSTROM 💥@Trekronorse takes the win, beating Finland 3-2 in a shootout and claims the top spot in Group B 🇸🇪#FINSWE #IIHFWorlds @BlueJacketsNHL pic.twitter.com/KLX52jIdVy