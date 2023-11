LeBronas Jamesas sužaidė rezultatyviausias sezono rungtynes ir atvedė „Lakers“ į pergalę

Šiose rungtynėse LeBronas Jamesas pelnė sezono rezultatyvumo rekordą – 37 taškus, įskaitant lemiamą metimą likus 1,9 sekundės.

Tai buvo penktosios L. Jameso 30 taškų rungtynės šį sezoną ir ketvirtosios per pastarąsias septynerias, o „Lakers“ laimėjo penkerias iš pastarųjų šešių rungtynių.

Likus keturioms sekundėms iki rungtynių pabaigos, Alpereno Senguno dvitaškis išlygino rezultatą. Austinas Reavesas perdavė kamuolį L. Jamesui, o šis išprovokavo Tari Easono pražangą. L. Jamesas įmetė tik vieną iš dviejų baudos metimų, tačiau to užteko pergalei.

Turn the corner and fly 👑 pic.twitter.com/MoQqUyhRNv

Hjustonas dar turėjo galimybę atakuoti, bet Dillono Brookso tritaškio metimas buvo netaiklus.

Rungtynių pradžioje Jamesas tapo ketvirtuoju žaidėju NBA istorijoje, atlikusiu bent 10,5 tūkst. rezultatyvių perdavimų. Jis taip pat susilygino su Vince'u Carteriu ir užėmė septintąją vietą tritaškių metimų sąraše (2290), o perimtų kamuolių sąraše aplenkė Clyde'ą Drexlerį ir užėmė aštuntąją vietą (2208).

Congrats to @KingJames on passing Clyde Drexler for 8th-most steals in NBA history 🫡 pic.twitter.com/toVEJUGfjX