Dviejų pratęsimų dramoje – Kevino Duranto šou ir „Suns“ pergalė

Fyniksas laimėjo trejas rungtynes iš eilės ir antrą kartą per tris dienas įveikė „Jazz“. Pastarąjį kartą pergalė taip pat buvo nuspręsta paskutinėmis minutėmis.

Per pirmąjį pratęsimą „Suns“ nė karto neatsiliko ir po Kevino Duranto tritaškio, likus 35,6 sekundės iki penkių minučių atkarpos pabaigos, atrodė, kad pergalė bus jų rankose.

Visgi Lauri Markkanenas nusprendė kitaip. Suomis paskutinėmis sekundėmis pataikė du baudos metimus ir sumažino deficitą iki vieno. Po to, kai Ericas Gordonas nuo baudų metimo linijos pataikė 1 iš 2 metimų, Collinas Sextonas komandas nuvedė į dar vieną pratęsimą, kai prieš pat sireną atkovojo kamuolį.

