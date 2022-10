LeBronas Jamesas nori komandos Las Vegase, tačiau tam yra kliūčių

L. Jamesas jau turi akcijų kitose profesionalų sportų komandose. Neseniai jis prisijungė prie Draymondo Greeno, Kevino Love'o ir kitų, įsigyjusių profesionalią, sparčiai populiarėjančio pickleball žaidimo komandą. Kai Jamesas 2021 m. investavo į „Fenway Sports Group“, jis taip pat tapo Bostono „Red Sox“, Liverpulio futbolo klubo, RFK Racing ir Pittsburgh „Penguins“ mažumos savininku.

LeBron tells Adam Silver he wants the NBA Las Vegas expansion team (if/when)https://t.co/5zx0t9SJHP pic.twitter.com/J0jxC8Z7bO