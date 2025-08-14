Latvija – Lietuva tiesiogiai: rinktinė siekia pergalės Rygoje

Rungtynių pradžia – 19:30 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir naujienų portale tv3.lt.
Pirmosiose pasirengimo Europos čempionatui rungtynėse Lietuva 89:68 susitvarkė su Estija, antrajame susitikime Turkijoje pranoko šeimininkus 91:70, o trečioje akistatoje įrodė pranašumą prieš Sakartvelą „Žalgirio“ arenoje 77:54.
Rungtynes su lietuviais praleis keli svarbūs Latvijos krepšininkai: Artūras Žagaras, Martinšas Laksa ir Rodionas Kurucas.
Dar likus kelioms dienoms iki susitikimo Latvijos krepšinio federacija informavo, jog Rygos arena susitikime su Lietuva bus sausakimša.
Jau penktadienį Lietuvos rinktinės laukia ir penktasis testas – Lukos Dončičiaus atstovaujama Slovėnija, su kuria bus žaidžiama Šiauliuose.
Lietuvos rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 15 d. 19.30 val. – Lietuva – Slovėnija
- Rugpjūčio 20 d. 19.30 val. – Lietuva – Turkija
- Rugpjūčio 22 d. 19.30 val. – Lietuva – Islandija
Visas Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolines kovas parodys naujienų portalas tv3.lt, TV3 televizija, o daugiau pasiruošimo rungtynių rasite Go3.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!