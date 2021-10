Lamaras Odomas bokso ringe įveikė buvusį Jennifer Lopez vyrą

L. Odomas šioje kovoje turėjo geroką svorio, ūgio ir ištiestų rankų pranašumą ir būtent tai aiškiai padėjo laimėti šioje kovoje.

. @RealLamarOdom using that serious height advantage and working the jab on @OjaniNoaOficial . #CelebrityBoxing [ LIVE NOW ON #FITE | https://t.co/UD5fTcCKlY ] pic.twitter.com/ia3dZvCQgQ

Iš pradžių buvo planuojama, kad L. Odomas susikaus su 54-erių metų buvusiu sunkiasvorių čempionu Riddicku Bowe, tačiau kaip skelbė „TMZ Sports“, planas buvo atšauktas, kai buvęs sunkiasvorių čempionas 58-erių Evanderis Holyfieldas jau pirmame raunde nesugebėjo apsiginti ir itin lengvai pralaimėjo buvusiam UFC kovotojui Vitorui Belfortui.

Do you think @RealLamarOdom has done enough to win the fight?#CelebrityBoxing



[ LIVE NOW ON #FITE | https://t.co/UD5fTcCKlY ] pic.twitter.com/c9pNzdhU7k