Į Lietuvą sugrįžęs Egidijus Kavaliauskas žvelgia į priekį: „Per tiek metų supratau, kad būna ir pakilimų, ir nuosmukių“

Nepaisant to, kad E.Kavaliauskas sugebėjo varžovą parklupdyti antrame raunde, tačiau savo atakomis nesugebėjo galutinai perlaužti kovos eigos.

Vėliau varžovas perėmė iniciatyvą ir jau lietuviui teko gintis. Nors E.Kavaliauskas tada sugebėjo pakilti dar po dviejų nokdaunų, galiausiai jau penktasis nokdaunas šioje kovoje buvo lemiamas ir teisėjas nutraukė kovą.

Dar prieš kovą kalbėta, kad šis susirėmimas abiem kovotojams bus rimtas iššūkis.

Nepaisant pralaimėtos kovos prieš V. Ortizą ir praleistos galimybės kautis toliau dėl titulų, E. Kavaliauskas išliko optimistas. Anot jo, ateityje jis dar turi planų, o nesėkmę kovoje prieš V. Ortizą lėmė detalės.

„Tądien varžovas buvo stipresnis. Tikrai manau turėjome gerą kovos planą, buvau pasiruošęs, bet taip nutinka, kad kartais eigoje kažko pritrūksta, sėkmė nusisuka. Bet nenuleidžiu galvos, apgalvojome, kas buvo blogai, išanalizavome kovą, pamatė, kad kas nepasisekė. Tad tiesiog pasimokai iš to ir judi pirmyn“, – TV3 sporto žinių vedėjui Viliui Stalgaičiui sakė boksininkas E. Kavaliauskas.

WE GOT A FIGHT IN FRISCO. pic.twitter.com/NKuVE5Vj3J

Sportininkas šiuo metu yra sugrįžęs į Lietuvą, kur kartu ir gydosi traumas.

„Dienos rutina tokia, kad kas rytą yra pratimai, reabilituojamės, tada mankšta, sporto salė ir paskui lieka dar gana daug laiko pabūti su šeima, artimaisiais. Po kelio operacijos praėjo tik keletas savaičių, tai šiuo metu atsistatinėju, kad kuo greičiau galėčiau sportuoti visu 100 proc. Manau, kad po dviejų-trijų savaičių galbūt jau grįšiu pilnai į salę, kur jau treniruočių metu galėsiu pritaikyti didesnį tempą ir greitį“, – kalbėjo boksininkas..

Minėta lietuvio ir V. Ortizo kova rugpjūčio viduryje Teksase, JAV, sulaukė didelio susidomėjimo. Kaip tikina pats sportininkas, jį patį nustebino būriai sirgalių.

„Nustebino, kad buvo daug žmonių. Galvojau kamputyje praeisiu sau ramiai, gal jie kitos kovos laukia, bet supratau, kad mano. Paskui pribėgo, prašė pasirašyti, nuotraukų, smagus dėmesys, nors ir pralaimėjau tą kovą“, – pasakojo E. Kavaliauskas.

E. Kavaliauskas kartu pridūrė, kad jo toks charakteris, tad pralaimėjimai iš vėžių neišmuš.

„Aš užsigrūdinęs. Tiek metų sporte, tad suprantu, kad būna ir laimėjimų, ir nesėkmių, tad tie ruožai neišmuš iš vėžių. Būna juk pakilimų ar nuosmukių. Ringe kovoja du žmonės, bet laimės tik vienas. Būna nusivylimo, nes įdėta daug darbo, bet apgalvoji viską, pasimokai ir judi toliau“, – sakė boksininkas.

33-metų lietuvis JAV gyvena jau devynerius metus. Boksininkas pripažino, kad požiūris į boksą ten ir Lietuvoje labai skiriasi. Paklaustas, kaip iš šalies jam apskritai atrodo Lietuvos bokso būklė, sportininkas optimizmu netryško.

„Jei atvirai, boksas Lietuvoje nėra geriausios būklės. Teko olimpiadą stebėti, tad liūdna, kad nekovoje nei vienas mūsų boksininkas. Lietuvai reikia pasitempti, tobulėti. Galbūt bėdos finansuose, sunku pasakyti, bet jie vaidina didelį vaidmenį. Tiek mano laikais, tiek dabar turbūt panašios bėdos. Boksininkai reikalingi, kol eina į ringą, o paskui juos pamiršta.

Bet ir po to juk jiems reikia iš kažko gyventi, už kažką traumas gydytis ar sportuoti, tobulėti. Jiems ir reik pilnavertiškai gyventi. Tiesiog reikia lėšų tinkamai pasiruošti kovoms“, – apie bokso situaciją mūsų šalyje V. Stalgaičiui sakė E. Kavaliauskas.

Nothing but respect after one hell of a fight 👏 @VergilOrtiz 🤝 Mean Machine pic.twitter.com/b9zFv0ow5a