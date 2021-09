Anthony Joshua pasinaudos revanšo galimybe: „Devintame raunde nieko nemačiau“

Ukrainietis įrodė pranašumą ir vieningu teisėjų sprendimu (117-112, 116-112 ir 115-113) atėmė iš A.Joshua jo turėtus IBF, WBA ir WBO sunkiasvorių bokso pasaulio čempiono diržus bei prasčiau vertinamą IBO.

Vėlesnėje kovos stadijoje A.Joshua akis ėmė sparčiai tinti ir tai puikiai iliustravo, kokį puikų darbą nudirbo O.Usykas.

Po kovos A.Joshua pripažino – dešinė akis jam sukėlė problemų nuo pat devintojo raundo.

„Devintame raunde nieko nemačiau, nes akis buvo visiškai užmerkta“, – pripažino A.Joshua. – Tai buvo gera patirtis, nes tokioje nelaimėje tu privalai išmokti valdyti save, laikytis svarbiausių dalykų. Tai buvo pirmas kartas mano karjeroje, kai viena akimi nieko nemačiau“.

A.Joshua ir O.Usyko kontrakte buvo numatyta revanšo galimybė ir planuojama, kad jis įvyks 2022 m. pirmoje pusėje.

„Esu pasiruošęs grįžti į treniruotes. Tai buvo gera dvylikos raundų kova, todėl grįžęs į treniruotes būsiu geroje pozicijoje ir pradėsiu nuo ten, kur baigiau“, – kalbėjo A.Joshua.

Daugelis bokso sirgalių jau seniai laukė A.Joshua ir WBA sunkiasvorių čempiono brito Tysono Fury dvikovos, kuri turėjo įvykti jau šią vasarą, tačiau tada Deontay Wilderis laimėjo bylą prieš T.Fury, kuris buvo priverstas kuo skubiau su juo susikauti trečią kartą. Dabar, kai D.Wilderis pralaimėjo O.Usykui ir bus planuojamas jų revanšas, dviejų Didžiosios Britanijos sunkiasvorių kova nusikels į dar tolimesnę ateitį.

Visgi net jeigu A.Joshua ir antrą kartą pralaimėtų O.Usykui, jis vis tiek tikisi susikauti su T.Fury arba D.Wilderiu.

Pasak A.Joshua, diržai yra antraeilis dalykas kovojant prieš geriausius kovotojus.

„Kelias link diržų suvienijimo yra marketingas. Šiandien aš prisiminiau, kad tai didelis cirkas. Tai yra didžiausias šou planetoje. Aš kovosiu prieš T.Fury ar D.Wilderį ir be diržų. Taip, diržai yra linksma, puiku, tai yra palikimas, tačiau ar su diržais, ar be jų, aš vis tiek kovosiu prieš bet ką. Smagu vaikytis suvienytų diržų ir būtų smagu juos turėti, tačiau ar jūs vis tiek žiūrėtumėte tą kovą ir be diržų joje?

Svarbiausia yra tai, kad ringe pamatytumėte du konkuruojančius britus, kurie tiesiog nori kovoti nuo pradžios iki pabaigos“, – sakė A.Joshua.