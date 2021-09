Pirmose regbio „Top“ lygos finalo rungtynėse – permaininga kova ir čempionų pergalė

Labai atkakliai ir permainingai klostėsi pirmosios finalo rungtynės Kaune. Šeimininkai „Ąžuolo“ regbininkai galingai pradėjo rungtynes ir po dviejų žeminimų bei realizuotų smūgių pirmavo 14:0. Tačiau dar iki pertraukos „Baltrex“ komanda persvėrė rezultatą 17:14. Panašiai klostėsi ir antrasis kėlinys. „Ąžuolas“ išsiveržė į priekį 19:17, į ką „Baltrex“ vėl atsakė rezultatyviomis atakomis.

Čempionų titulą ginantys „Baltrex“ regbininkai laimėjo pirmas finalo rungtynes rezultatu 34:24.

„Kaip ir tikėjomės, pirmos rungtynės buvo sunkios. Atsakomosiose rungtynėse po savaitės reikia tikėtis to paties. Neturime daug laiko ištaisyti klaidas. Varžovai irgi analizuos savo klaidas ir manau, kad atsakomosiose rungtynėse bus tokia pat klampi kova. Per daug klydome ir savo aikštės pusėje darėme tai, ko neturėtume daryti. Žaidėm emocingai ir dėl to prisidarėme klaidų. Praleidome du greitus žeminimus. Džiaugiuosi, kad pavyko pakilti ir pasiekti teigiamą rezultatą“, – sakė geriausiu „Baltrex“ komandos žaidėju išrinktas žaidžiantysis treneris Vytaras Bloškys.

„Prieš atsakomąsias rungtynes reiks pažiūrėti ką darai blogai ir susitvarkyti. Šiandien neturėjome standartinių padėčių, kur galvojau, kad būsim stipresni už varžovus. Darėme ir kitų klaidų – nekomunikavome, grumtynėse turėjome iššūkių. Tai tokie dalykai, nuo kurių prasideda regbis. To mums trūko ir dėl to turėjome daugiau gintis“, – teigė „Ąžuolo“ treneris Linas Naujalis.

„Top“ lygos čempionai paaiškės po antrųjų finalo rungtynių spalio 2 dieną Šiauliuose.

„Labai gerai, kad finale žaidžiame dvejas rungtynes. Iškrenta atsitiktinumo faktorius. Iš dviejų rungtynių matysis, kad yra tikrai stipresni. Kad mes šiandien laimėjome, tai dar nieko nereiškia. Nes kitose rungtynėse gali būti viskas kitaip. Pirmose rungtynėse buvo apylygė kova, verta finalo. Kitą savaitę nesitikim nieko lengviau“, – teigė „Baltrex“ regbininkas Mindaugas Grigas.

Praėjusiais metais čempionai paaiškėjo po vienerių finalo rungtynių. Jas „Baltrex“ laimėjo rezultatu 53:7.