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TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Labanauskas užsitikrino vietą PDC Šiaurės Europos ir Baltijos šalių čempionate

2026-09-27 16:29 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-09-27 16:29
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Estijoje šeštadienį vyko 11-asis šio sezono PDC Šiaurės Europos ir Baltijos šalių profesionalų smiginio turo etapas.

Darius Labanauskas | „Stop“ kadras

Estijoje šeštadienį vyko 11-asis šio sezono PDC Šiaurės Europos ir Baltijos šalių profesionalų smiginio turo etapas.

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Iki ketvirtfinalio nukeliavo net du lietuviai. Darius Labanauskas kovoje dėl vietos pusfinalyje dramatiškai 5:6 pralaimėjo suomiui Petri Rasmusui, nors žaidė rezultatyviau už varžovą (92,42 prieš 91,52 tšk. vidurkį). Tuo tarpu Arūnas Sakalauskas 3:6 nusileido kitam suomiui Teemu Harju.

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Edgaras Grikšas iškrito antrajame rate, o Algis Jekaitis – pirmajame.

Sekmadienį 12-asis turnyras lietuviams buvo gerokai prastesnis. A. Jekaitis ir A. Sakalauskas pralaimėjo pirmajame rate, o D. Labanauskas ir E. Grikšas – antrajame.

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Bendroje sezono PDC „Nordic & Baltic“ turo įskaitoje D. Labanauskas užėmė 6-ą vietą ir pateko į PDC Šiaurės Europos ir Baltijos jūros šalių čempionatą, o likę lietuviai tarp 24 geriausiųjų nepateko. Netoli šio tikslo buvo A. Sakalauskas, užėmęs 29-ą vietą.

2 geriausi viso sezono žaidėjai (Danielis Larssonas ir Coras Dekkeris) pateko į pasaulio čempionatą, 8 dalyviai gavo kelialapius į „Q-School“, kur galės siekti PDC turo „kortų“, 2 geriausi jaunieji žaidėjai pateko į pasaulio jaunių čempionatą, o 24 geriausieji dalyviai žais PDC Šiaurės Europos ir Baltijos jūros šalių čempionate, kuris vyks lapkričio 6-8 d. Danijoje.

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