Labanauskas užsitikrino vietą PDC Šiaurės Europos ir Baltijos šalių čempionate

Iki ketvirtfinalio nukeliavo net du lietuviai. Darius Labanauskas kovoje dėl vietos pusfinalyje dramatiškai 5:6 pralaimėjo suomiui Petri Rasmusui, nors žaidė rezultatyviau už varžovą (92,42 prieš 91,52 tšk. vidurkį). Tuo tarpu Arūnas Sakalauskas 3:6 nusileido kitam suomiui Teemu Harju.
Edgaras Grikšas iškrito antrajame rate, o Algis Jekaitis – pirmajame.
📊 PDC Nordic & Baltic Tour | Final Standings:
World Championship Qualifiers:
🇸🇪 Daniel Larsson
🇳🇴 Cor Dekker
2027 UK Open & World Masters Prelim Qualifiers:
🇸🇪 Daniel Larsson
🇳🇴 Cor Dekker
🇫🇮 Jani Haavisto
🇩🇰 Jonas Graversen
🇸🇪 Oskar Lukasiak
🇸🇪 Viktor Tingström
🇫🇮 Petri… pic.twitter.com/TA9RMXedJkREKLAMAREKLAMA— Tom Nankivell (@dartingupdates) September 27, 2026
Sekmadienį 12-asis turnyras lietuviams buvo gerokai prastesnis. A. Jekaitis ir A. Sakalauskas pralaimėjo pirmajame rate, o D. Labanauskas ir E. Grikšas – antrajame.
Bendroje sezono PDC „Nordic & Baltic“ turo įskaitoje D. Labanauskas užėmė 6-ą vietą ir pateko į PDC Šiaurės Europos ir Baltijos jūros šalių čempionatą, o likę lietuviai tarp 24 geriausiųjų nepateko. Netoli šio tikslo buvo A. Sakalauskas, užėmęs 29-ą vietą.
2 geriausi viso sezono žaidėjai (Danielis Larssonas ir Coras Dekkeris) pateko į pasaulio čempionatą, 8 dalyviai gavo kelialapius į „Q-School“, kur galės siekti PDC turo „kortų“, 2 geriausi jaunieji žaidėjai pateko į pasaulio jaunių čempionatą, o 24 geriausieji dalyviai žais PDC Šiaurės Europos ir Baltijos jūros šalių čempionate, kuris vyks lapkričio 6-8 d. Danijoje.
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