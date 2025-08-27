Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

L.Markkaneno vedami suomiai dramatiškai laimėjo Skandinavijos derbį

2025-08-27 22:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 22:38

Pirmajame Europos čempionato B grupės mače viena iš turnyro šeimininkių Suomija 93:90 (26:21, 23:27, 23:24, 21:18) pranoko Švedijos krepšininkus.

L.Marrkanenas buvo solidus (FIBA Europe nuotr.)

Pirmajame Europos čempionato B grupės mače viena iš turnyro šeimininkių Suomija 93:90 (26:21, 23:27, 23:24, 21:18) pranoko Švedijos krepšininkus.

0

Jau pirmajame rungtynių kėlinyje savų sirgalių gausiai palaikomi suomiai įjungė aukščiausią pavarą puolime. Po Mikaelio Jantuneno dvitaškio jų pranašumas šoktelėjo iki 8 taškų (21:13), tačiau švedus truktelėjo Ludvigas Hakansonas ir po 10 minučių suomiai pirmavo 26:21.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmosiomis antrojo ketvirčio minutėmis švedai atsilikimą mažino iki minimalaus (28:29), o netrukus švedams netgi buvo pavykę įgyti 5 taškų pranašumą – 48:43. Vis tik Lauri Markkaneno sėkmingi epizodai leido šeimininkams į pertrauką išsinešti trapų pranašumą – 49:48.

Po pertraukos ir toliau tęsėsi atkakli kova ir trečiojo kėlinio viduryje Pelle Larssonas išvedė švedus į priekį – 64:62. Tritaškiu atsakė Sasu Salinas (65:64), o po trijų ketvirčių rezultatas buvo lygus – 72:72.

Ketvirtajame ketvirtyje švedams pavyko padidinti pranašumą iki 4 taškų (79:75), tačiau į tai suomiai atsakė spurtu – 82:79. Po M.Jantuneno tolimo metimo suomių pranašumas šoktelėjo (86:81), bet švedų viltis išlaikė L.Hakansonas – 87:88. Baudas įmetė L.Markkanenas (90:87), o P.Larssonas atsakė viena tikslia bauda – 88:90. Eliasas Valtonenas taip pat realizavo vieną baudą iš dviejų (91:88), o L.Hakansonas buvo tikslus prie baudų metimų linijos – 90:91. Baudas įmetė E.Maxhuni (93:90), o švedams užpulti nepavyko.

L.Markkanenas nugalėtojams per 32 minutes pelnė 28 taškus (5/11 dvit., 2/4 trit., 12/14 baud.), atkovojo 6 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, po sykį suklydo ir prasižengė bei surinko 28 naudingumo balus.

Suomija: Lauri Markkanenas 28 (6 atk. kam.), Edonas Maxhuni 15 (3/3 trit.), Mikaelis Jantunenas 12, Sasu Salinas 11 (7 rez. per.).

Švedija: Ludvigas Hakansonas 28 (6/8 trit.), Viktoras Geddeforsas 15 (6 rez. per.), Simonas Birganderis 12 (7 atk. kam.), Pelle Larssonas (0/4 trit.) ir Melwinas Pantzaras po 10.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

