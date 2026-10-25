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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Kulbokos taškai negelbėjo – „Promitheas“ neturėjo šansų prieš „Olympiacos“

2026-10-25 15:16 / šaltinis: krepsinis.net
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2026-10-25 15:16
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Graikijos pirmenybėse itin skaudžią nesėkmę patyrė Patrų „Promitheas“ (1/3) su Arnoldu Kulboka.

A.Kulboka surinko 11 taškų (FIBA Europe nuotr.)

Graikijos pirmenybėse itin skaudžią nesėkmę patyrė Patrų „Promitheas“ (1/3) su Arnoldu Kulboka.

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Lietuvio klubas namie 45:85 (12:16, 17:25, 8:21, 8:23) nusileido Pirėjo „Olympiacos“ (4/0).

Šeimininkai dar iki ilgosios pertraukos žaidė nerezultatyviai (29:41), o antroje mačo dalyje sukrapštė vos 16 taškų ir bendrai net nepasiekė pusšimčio.

A.Kulboka tapo vieninteliu komandos dviženklininku – 23 minutės, 11 taškų (2/5 dvitaškių, 2/7 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 3 atkovoti ir perimtas kamuolys bei 6 naudingumo balai.

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Nė vienas kitas „Promitheas“ žaidėjas neperkopė 5 taškų ribos. Patrų klubas „iš žaidimo“ atakavo vos 26 procentų tikslumu (16/60) ir suklydo 19 kartų.

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OLY gretose 19 taškų sumetė Mbaye Ndiaye (6/7 dvitaškių, 3 per. kam.), 14 – Aleksandras Vezenkovas (3/7 tritaškių, 6 atk. kam.), 10 – Nikola Milutinovas (5 atk. kam.).

Pirėjo klubas dvigubą Eurolygos savaitę pradės svečiuose pas Stambulo „Bešiktaš“, vėliau namie priims Milano „Armani Olimpia“. Patrų ekipa FIBA Europos taurėje lankys Splito „Split“ su Mindaugu Kačinu.

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