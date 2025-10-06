Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Kulboka prisiteisė solidžią sumą iš nebeegzistuojančio Ukrainos klubo

2025-10-06 16:38 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-06 16:38

Šiuo metu Salonikų „Aris“ garbę ginantis Arnoldas Kulboka laimėjo bylą tarptautiniame sporto arbitraže prieš buvusį klubą Slobožanskės „Prometey“.

A.Kulboka laimėjo teisinį ginčą (Foto: „LKL, kurią remia „Betsson“)

Šiuo metu Salonikų „Aris“ garbę ginantis Arnoldas Kulboka laimėjo bylą tarptautiniame sporto arbitraže prieš buvusį klubą Slobožanskės „Prometey“.

1

Arbitraže išaiškinta, kad 2023–2024 m. sezone Ukrainos klubas neteisėtai neišmokėjo lietuviui atlyginimo.

Puolėjas visą sezoną atlikinėjo reabilitaciją po sunkios traumos.

„Prometey“ yra įpareigota A.Kulbokai išmokėti 194 tūkst. JAV dolerių nesumokėto atlyginimo, taip pat sumokėti žaidėjo atstovaujamai agentūrai 5 proc. komisinį mokestį bei padengti teisines išlaidas.

Byloje atskleista, kad 27-erių puolėjas 2023–2024 m. sezone per mėnesį uždirbo 35 tūkst. JAV dolerių.

Pernai su Vilniaus „Wolves“ marškinėliais A.Kulboka Europos taurėje per 18 minučių turėjo 6,9 taško, 3 atkovotų kamuolių ir 6,6 naudingumo balo statistiką.

