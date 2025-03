Kovą dėl „Cage Warriors“ čempiono diržo Kanišauskas pralaimėjo teisėjų sprendimu

Dėl „Cage Warriors“ vidutinio svorio kategorijos čempiono diržo kovojęs N.Kanišauskas po teisėjų sprendimo (3-2, 2-3, 3-2) turėjo pripažinti dabartinio čempiono italo Dario Bellandi (9-1) pranašumą.

N.Kanišauskas vienu metu sugebėjo pasiųsti varžovą ant žemės, tačiau jį pribaigti pritrūko daugiau pavojingų veiksmų.

#AndStill 🏆 Dario Bellandi retains this title via unanimous decision on home soil in Italy 🇮🇹 #CW183 pic.twitter.com/SKOxZSggWf

The challenger, Naglis Kanišauskas, came to take that belt from the champ!#CW183 pic.twitter.com/Ie0ZOygyV7

