Kosminis Messi įvartis nepadėjo – Čempionų lygoje toliau žengė PSG ir „Liverpool“

„Barcelona“ nesugebėjo sukurti sensacijos išvykoje ir su PSG sužaidė lygiosiomis – 1:1 (1:1). Pirmą susitikimą PSG buvo laimėjęs net 4:1.

30-ąją rungtynių minutę 11 m baudinį realizavo Kylianas Mbappe. Tai buvo 25-asis puolėjo įvartis Čempionų lygoje – jis tapo jauniausiu šią ribą pasiekusiu žaidėju istorijoje (22 metai ir 80 dienų).

Iki tol rekordas priklausė Lioneliui Messi (22 metai ir 286 dienos).

Pastarasis fantastišku smūgiu iš tolimos distancijos kaire koja 37-ąją minutę išlygino rezultatą.

