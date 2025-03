Kosminis Dončičiaus pasirodymas gimtadienio vakarą nukalė „Lakers“ pergalę Los Andželo derbyje

Tai buvo penkta iš eilės JJ Redicko auklėtinių pergalė, o savo 26-ąjį gimtadienį šventęs L. Dončičius buvo sunkiai sustabdomas. Jis per 35 minutes pelnė 31 tašką (6/13 dvit., 3/9 trit., 5 rez. perd., 6 kld., 21 naud.) ir buvo rezultatyviausias nugalėtojų gretose.

Nors L. Dončičius pirmus tris kėlinius turėjo problemų su pataikymu, tačiau ketvirtajame kėlinyje pataikė du tritaškius iš eilės ir padidino pranašumą iki 10 taškų.

Just another incredible assist by Luka Doncic. Magic. 🪄 pic.twitter.com/Z5ChIsddcj

Prieš tai rezultatyviausios jo rungtynės Los Andžele buvo su 32 pelnytais taškais.

Naudingiau už jį šeimininkų gretose žaidė tik LeBronas Jamesas, kuris pridėjo 28 taškus ir 13 atkovotų kamuolių, tačiau 4 kartus suklydo ir surinko 28 naudingumo balus.

Ivica Zubacas sužaidė geriausias sezono rungtynes, pelnydamas 27 taškus ir atkovodamas 16 kamuolių, tačiau to nepakako „Clippers“ komandai, kuri pralaimėjo ketvirtą kartą per pastarąsias penkerias rungtynes nuo „Visų žvaigždžių“ savaitgalio.

Kawhi Leonardas surinko 21 tašką, o Jamesas Hardenas pelnė 18, tačiau jo taiklumas buvo prastas – vos 5 pataikyti metimai iš 22, įskaitant 1 iš 10 tritaškių.

Ketvirtajame kėlinyje „Lakers“ pirmavo vos keturiais taškais, kai L. Dončičius atliko perdavimą L. Jamesui, kuris pelnė dvitaškį likus 2:14 iki rungtynių pabaigos.

Po to J. Hardenas prametė du laisvus tritaškius, o L. Dončičius surado Jaxsoną Hayesą, kuris dėjimu padidino persvarą iki 106:98.

Prieš rungtynes L. Dončičius sulaukė L. Jameso sveikinimo su gimtadieniu. Šis jam sakė, kad daraisi senas kaip aš, o po mačo slovėnas teigė, kad gimtadienio nešvęs, nes reikia pailsėti po dviejų iš eilės žaistų rungtynių.

“HAPPY BIRTHDAY DON! You getting old like me. Yeeeaaaah. You getting old.” -LeBron James to Luka Doncicpic.twitter.com/2QXBRukrwa