Matas Buzelis baudė „Raptors“ efektingais dėjimais, „Bulls“ išsigelbėjo fantastišku tritaškiu

Atkakliose rungtynėse prireikė pratęsimo, o ketvirtajame ketvirtyje „buliai“ pademonstravo charakterį panaikindami 13 taškų atsilikimą. Galiausiai per pridėtą dvikovos laiką daug užtikrinčiau atrodė Ilinojaus valstijos komanda, kuri laimėjo akistatą 125:115 (27:30, 27:33, 27:27, 29:20, 15:5).

Šiose rungtynėse M. Buzelis nugalėtojams per 25 minutes pelnė 10 taškų (4/4 dvit., 0/4 trit., 2/2 baud.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, bet sykį pažeidė taisykles bei padarė 3 klaidas.

Matas Buzelis is just so good when he gets downhill or is in transition



In fact, he’s a 92nd percentile scorer in transition, where he has an effective FG% of 76.3% and scores 1.42 points per possession pic.twitter.com/6xGM8oiSdY

