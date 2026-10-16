Konfliktas tarp „Bešiktaš“ ir Kutluay‘aus dėl Walkerio įsigijimo sukėlė aštrias diskusijas

Ketvirtadienį Turkijos ekipa oficialiai pranešė apie 27-erių amerikiečio atvykimą, tačiau sandoris iškart sulaukė aštrios kritikos. Televizijos kanalo „NOW Spor“ laidoje 51-erių I.Kutluay'us suabejojo neįprastai greitu žaidėjo persikėlimu į Stambulą. Jis atkreipė dėmesį, kad vos prieš kelias dienas krepšininko agentas Miško Ražnatovičius socialiniuose tinkluose skelbė apie L.Walkerio priklausymą Denverio „Nuggets“ komandai bei užsiminė, kad sandoriui įtakos galėjo turėti asmeniniai ryšiai, kadangi tiek agentas, tiek „Bešiktaš“ vyriausiasis treneris Dušanas Alimpijevičius yra serbai.
Panašūs pasisakymai iššaukė itin griežtą Stambulo klubo reakciją. Oficialiame pareiškime „Bešiktaš“ vadovybė pasmerkė komentatoriaus žodžius, vadindama juos nepagrįstais kaltinimais bei peržengtomis komentavimo ribomis. Ekipa pabrėžė, kad nepriimtina mesti šešėlį ant tokio lygio krepšininko įsigijimo proceso, ir pareikalavo I.Kutluay'aus pateikti konkrečius įrodymus arba viešai atsiprašyti. Priešingu atveju klubas pagrasino kreiptis į Eurolygos vadovybę dėl galimų sankcijų taikymo komentatoriui.
Šis skandalas kilo „Bešiktaš“ komandai ne pačiu sėkmingiausiu metu. Eurolygoje D.Alimpijevičiaus auklėtiniai per penkerias rungtynes yra iškovoję dvi pergales, o Turkijos čempionate per tris susitikimus laimėjo vos kartą. Penktadienį Stambulo ekipa Eurolygos šeštojo turo rungtynėse namuose susitiks su Miuncheno „Bayern“ krepšininkais.
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