„KOK Mega Series Hero's“ turnyro akistatos: Pakutinsko kibirkštys su varžovu ir į ringą sugrįžtantis Maslobojevas

Turnyrą vainikuos po daugiau nei pusantrų metų pertraukos į Lietuvos ringą sugrįžtantis buvęs „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas, kuris šį kartą jau sunkiasvorių divizione susikaus su Didžiosios Britanijos kovotoju Rhysu Brudnelliu, taip pat turinčiu patirties „Glory“ ringe.

Turnyras šeštadienį prasidės 19.00 val., tiesioginę transliaciją galėsite stebėti naujos kartos „Go3“ televizijoje.

Penktadienį vyko oficiali svėrimų procedūra bei spaudos konferencija, kurioje buvo pristatyti turnyro dalyviai.

R.Brudenellis sykį yra kovojęs „Glory“ organizacijoje, kai „Glory 80“ turnyre trečiajame raunde techniniu nokautu pralaimėjo Tariqui Osaro (25-2-1). Dar 2022 m. gegužę „Glory“ organizacijai prieš savo kovą interviu davęs R.Brudenellis sakė, kad jam „labiausiai patinka smūgiai į kūną“.

„Turiu labai gerus smūgius į kūną, gerai kontratakuoju dešine ir turiu puikius žemus spyrius kojomis“, – sakė R.Brudenellis.

Pagrindinės kovos dalyvis R.Brudenellis šiais metais kovojo liepos mėnesį, kai „Combat Fight Series 14“ turnyre pirmajame raunde nokautavo Dawidą Panfilą, o paskutinį kartą ringe pasirodė spalio 28-ą dieną Londone, kai iškovojo KGP pasaulio sunkiasvorių čempiono titulą, teisėjų sprendimu nugalėdamas prancūzą Tomasą Gosso.

Prieš akistatą S.Maslobojevas teigė, kad paskutinį kartą, kai matė kovojantį R.Brudenellį, jis buvo kur kas stambesnis. Šį kartą svėrimuose R.Brudenellis svėrė 98,2 kg.

„Didelis spaudimas, bet visada malonu grįžti namo ir surengti šou savo žmonėms. Paskutinį kartą, kai mačiau jį kovojantį, jis buvo didesnis. Dabar jis yra geroje formoje ir kiek lieknesnis, o rytoj parodysime gerą šou“, – sakė S.Maslobojevas.

101 kg prieš būsimą kovą sveriantis S.Maslovojevas turėjo sėkmingą kelią „Glory“ organizacijoje, kai iškovojo keturias pergales iš eilės ir nugalėjęs Tariką Khbabezą laimėjo laisvąjį „Glory“ pussunkio svorio kategorijos čempiono diržą.

Visgi šių metų vasarį pirmą kartą gindamas „Glory“ čempiono diržą S.Maslobojevas buvo priverstas pasitraukti iš kovos su Donegi Abena dėl keisto medikų sprendimo nutraukti kovą dėl prakirstos S.Maslobojevo kojos.

Paskutinį kartą S.Maslobojevas Lietuvoje kovojo 2022 m. kovo mėnesį, kai „KOK 99“ turnyre teisėjų sprendimu nugalėjo Nika Kulumbegashvili.

Turnyre įvyks ir KOK pusvidutinio svorio „Grand Prix“ turnyras, kuriame dėl stipriausiojo vardo kovos lietuviai Benas Sorochovas ir Naglis Tamaševičius bei Lenkijos ir Ukrainos pilietybes turintis Antonas Podgornyj ir olandas Jordy Laretas.

B.Sorochovui ir N.Tamaševičiui tai bus antroji tarpusavio kova, kadangi šių metų rugsėjo mėnesį vykusiame „Bushido Swat’90“ turnyre jų kova baigėsi lygiosiomis.

A.Podgornyj yra dalyvavęs turnyre Lietuvoje, kai 2022 m. gruodį teisėjų sprendimu nugalėjo šį mėnesį Lietuvos „Muay Thai“ taurę iškovojusį Arnestą Naujoką. Tuo tarpu J.Laretas Lietuvoje kovojo dar 2016 m., kai teisėjų sprendimu pralaimėjo Henrikui Vikšraičiui, o KOK ringe paskutinį kartą buvo 2017 m. Pastaruoju metu J.Laretas kovojo „Enfusion“ organizacijoje, kurioje iškovojo 2 pergales ir patyrė 2 pralaimėjimus.

Pirmoje turnyro dalyje žiūrovai be vienos kikbokso kovos išvys penkias „MMA Bushido“ dvikovas, kuriose išvysime gerai Lietuvoje žinomus kovotojus Raimondą Krilavičių, Tomą Pakutinską ar Eriką Golubovskį.

R.Krilavičius svorio kategorijoje iki 77 kg susikaus su dažnai Lietuvos ringe kovojančiu brazilu Rodrigo Mineiro, su kuriuo akistatos metu ilgai kalbėjosi.

R.Mineiro paskutinį kartą Lietuvoje kovojo 2022 m. gruodį, kai vieningu teisėjų sprendimu pralaimėjo Mindaugui Narauskui. 2023 metai jam nėra itin sėkmingi: pagal „Tapology“ duomenis, KOK turnyre balandį jis antrajame raunde įveikė Einars Goldbergs, tačiau vėliau įvairiose organizacijose yra patyręs tris pralaimėjimus iš eilės.

2022 m. R.Mineiro buvo sulaukęs šanso pasirodyti „Glory“ organizacijoje, tačiau ten antrajame raunde techniniu nokautu pralaimėjo Jay Overmeerui.

R.Krilavičius KOK ringe paskutinį kartą kovojo šių metų kovo mėnesį, kai trečiajame raunde nokautavo lenką Viačeslavą Telešą. Prieš tai R.Krilavičius sausį kovojo KSW turnyre, bet lengvo svorio kategorijoje teisėjų sprendimu pralaimėjo lenkui Oskarui Szcepaniakui.

„MMA Bushido“ sunkiasvorių čempiono titulą gins T.Pakutinskas, kuris susikaus su taip pat jam gerai žinomu olandu Arya Sheikhu Hosseini.

T.Pakutinskas šį titulą iškovojo 2019 m. gegužę vykusiame „MMA Bushido 77“ turnyre narve, kai per 3 min. 27 sek. nugalėjo rusą Denisą Polekhiną.

T.Pakutinskas su A.Sheikhas Hosseinas kovojo jau 2016 m. kovo 19-ą dieną ir tada nuo kovos pradžios praėjus vos 2 min. 18 sek. nokautavo olandą. T.Pakutinskas parteryje atsidūrė labai patogioje padėtyje ir smūgių serijomis į galvą nepaliko varžovui vilčių. Olandas po nokauto dar kurį laiką nepajėgė atsistoti ant kojų.

Nuo 2020-ųjų rugpjūčio T.Pakutinskas tris kartus žengė į „Absolute Championship Akhmat“ (ACA) narvą ir ten patyrė tris pralaimėjimus. 2022 m. kovą jis sugrįžo į KOK organizaciją ir trikampiu kojų smaugimo veiksmu privertė pasiduoti rumuną Ioną Grigore‘ą, o tų pačių metų lapkritį vos per 13 sekundžių susitvarkė su kartvelu Soslanu Gasijevu.

Į ringą T.Pakutinskas žengė ir 2022 m. gruodžio mėnesį, bet tada po dominuojančio pirmojo raundo prieš marokietį Mohammedą Amine, jis turėjo pasitraukti iš kovos dėl peties skausmų. Nors oficialiai M.Amine šventė pergalę, tačiau jis buvo gerokai nepatenkintas tuo, kad negalėjo pasirodyti, nes praktiškai visą pirmąjį raundą praleido gulėdamas ant nugaros ir „valgydamas“ T.Pakutinsko smūgius.

Su A.Sheikhu Hosseinu taip pat kovojo ir kitas Lietuvos MMA kovotojas Laurynas Urbonavičius, kuris 2018 m. gegužę vykusiame turnyre narve įveikė olandą vos per kiek daugiau nei 2 minutes.

Pats A.Sheikhas Hosseinas turėjo labai aktyvius 2023 metus ir net į šią kovą ateina „Real Fight Arena“ turnyre vos prieš 6 dienas techniniu nokautu pralaimėjęs ukrainiečiui Jevhenii Orlovui. Apskritai A.Sheikhas Hosseinas pagal „Tapology“ ir „Sherdog“ statistikas, 2023 m. kovojo jau aštuonis kartus, iškovojo 2 pergales, penkias kovas pralaimėjo ir sykį kovą baigė lygiosiomis. KOK organizacijoje jis šių metų vasarį po varžovo pasitraukimo įveikė Sultaną Evloevą.

T.Pakutinsko ir A.Sheikho Hosseino akistatoje netrūko įtampos, kol galiausiai lietuvis stumtelėjo varžovą bei netrukus sulaukė to paties ir iš A.Sheikho Hosseino.

Antroji turnyro dalis bus skirta kikbokso kovoms, kuriose be jau minėto „Grand Prix“ turnyro dalyvių taip pat bus ir S.Maslobojevo pamaina įvardinamas Edvinas Šalkovskis, Ignas Pauliukevicius bei jau minėtas pats S.Maslobojevas.

E.Šalkovskis paskutinį kartą KOK turnyre kovojo šių metų kovo mėnesį, kai antrame raunde nokautavo Lenkijos kovotoją Michalą Walczaką. Tuo tarpu jo varžovas, 28-erių metų Nyderlandų pilietybę turintis Angolos kovotojas Dorivaldo Da Silva kol kas daug patirties ringe neturi ir tai jam bus pirmoji kova Lietuvoje.

Nuo 19.00 val („MMA Bushido'89).:

Iki 93 kg, MMA Bushido taisyklės (3x5 min.): Kristupas Šimkus (92,8 kg, Lietuva) – Andrius Burneckas (95 kg, Lietuva)

Iki 77 kg, KOK taisyklės (3x3 min.): Jahfaro Gesius (76 kg, Nyderlandai) – Evaldas Balsys (74 kg, Lietuva)

Iki 60 kg, MMA Bushido taisyklės (3x5 min.): Farrukh Gafurov (60,5 kg, Uzbekistanas) – Deividas Zamba (60,1 kg, Lietuva)

Iki 85 kg, MMA Bushido taisyklės (3x5 min.): Mindaugas Mikaliak (85 kg, Lietuva/Didžioji Britanija) – Erikas Golubovskis (84 kg, Lietuva)

Iki 77 kg, MMA Bushido taisyklės (3X5 min.): Rodrigo Mineiro (78,2 kg, Brazilija) – Raimondas Krilavičius (77,3 kg, Lietuva)

Virš 95 kg, MMA Bushido taisyklės dėl sunkiasvorių čempiono titulo: Arya Sheikhas Hosseini (108 kg, Nyderlandai) – Tomas Pakutinskas (120 kg, Lietuva)

Nuo 21.00 val. („KOK'117“):

Iki 77 kg KOK „Grand Prix“ turnyro pusfinalis (3x3 min.): Antonas Podgornyj (73,2 kg, Lenkija/Ukraina) – Jordy Laretas (73 kg, Nyderlandai)

Iki 77 kg KOK „Grand Prix“ turnyro pusfinalis (3x3 min.): Benas Sorochovas (73,4 kg, Lietuva) – Naglis Tamaševičius (72,9 kg, Lietuva)

Virš 95 kg, KOK taisyklės (3x3 min.): Antoine'as Chedidas (100 kg, Libanas) – Ignas Pauliukevicius (99,5 kg, Lietuva)

Iki 95 kg, KOK taisyklės (3x3 min.): Dorivaldo Da Silva (94 kg, Nyderlandai) – Edvinas Šalkovskis (90 kg, Lietuva)

Iki 77 kg KOK „Grand Prix“ turnyro finalas: A.Podgornyj/J.Laretas – B.Sorochovas/N.Tamaševičius

Virš 95 kg: KOK taisyklės (3x3 min.): Rhysas Brudnellis (98,2 kg, Didžioji Britanija) – Sergejus Maslobojevas (101,5 kg, Lietuva)

