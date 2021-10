KOK 84 turnyras Vilniuje: nokautas per 20 sekundžių ir krauju sutepta kova dėl „MMA Bushido“ pasaulio čempiono vardo

Pagrindinėje vakaro kovoje „MMA Bushido“ svorio kategorijos iki 71 kg čempionas ir Ukmergės Dziudo klubo auklėtinis Žygimantas Ramaška bandė iškovoti dar vieną pasaulio čempiono diržą ir svorio kategorijoje iki 77 kg susikovė su Vitoldu Jagėlo.

Vitoldas Jagėlo (Lietuva, 76,6 kg) – Žygimantas Ramaška (Lietuva, 76 kg) | -77 kg, 3x5 min.

Be jokios abejonės tai buvo įspūdingiausia kova, kurią tik matėme šiame turnyre. Ž. Ramaška jau kovos pradžioje po agresyvaus apsikeitimo smūgiais prakirto V. Jagėlos galvą, o iš kirstinės žaizdos visas 15 minučių nesustojant varvėjo kraujas. V. Jagėlos taktika buvo aiški – pargriauti varžovą ir ten „ground and pound“ stiliumi talžyti varžovą. Nepaisant to, kad V. Jagėlo neturėjo problemų pargriaunant Ž. Ramašką, tačiau pastarasis net ir praktiškai visą kovą pragulėjęs ant nugaros padarė daugybę žalos varžovui alkūnėmis ir rankų smūgiais. Treneris nuolat ragino Ž. Ramašką stumtis, stotis ir talžyti varžovą stovėsenoje, tačiau jam tai padaryti pavyko vos kelis kartus. Ž. Ramaška kelis kartus bandė atlikti trikampį smaugimą, tačiau V. Jagėlo vis išsisukdavo, o tiksint paskutinėms sekundėms Ž. Ramaška dar suspėjo pagriebti varžovo ranką, tačiau dantis sukandęs V. Jagėlo išsilaikė iki kovos pabaigą paskelbusio gongo.

Iki šiol Ž. Ramaška dar nėra kovojęs šioje svorio kategorijoje, o jam įprastos kategorijos būdavo nuo 66 iki 70 kg. Primename, kad pirmąjį čempiono diržą Ž. Ramaška iškovojo vos per 1 min. 13 sek. įveikęs „Rings“ klubo atstovą Osvaldą Fedorovičių.

Turnyro eiga:

Žygimantas Kidikas (0-1, Lietuva) – Ovidijus Pocius (3-0, Lietuva) | +95 kg, 3x2 min. – O.Pociaus pergalė nokautu per 20 sekundžių.

Pirmoji vakaro kova baigėsi neįtikėtinai greitai – kurį laiką gynęsis O.Pocius vos vienu dešinės rankos smūgiu nokautavo Ž.Kidiką ir teisėjas nedvejodamas nutraukė kovą vos po 20-ies sekundžių.

Samuelis Sorochovas (Lietuva, 69 kg) – Alehas Mošinas (Lenkija, 66,5 kg) | -67 kg, 3x3 min. – A.Mošino pergalė teisėjų sprendimu po papildomo raundo.

Pirmasis raundas buvo apylygis, kovotojai dažnai pasitekė kojų smūgius. Antrojo raundo pradžioje S.Sorochovas pataikė varžovui žemiau juostos ir lenkui prireikė pertraukėlės. Po jos kovotojai ir toliau keitėsi kojų smūgiais. Raundui artėjant į pabaigą po lietuvio smūgių A.Mošinas atsirėmė į ringo virves ir tai sukėlė žiūrovų emocijas. Trečiame raunde kiek geriau atrdoė A.Mošinas, kuris kelis sykius po kombinacijų pataikė į varžovą tikslius smūgius. Po 9 minučių kovos teisėjai vieningai nenusprendė, kad yra vertesnis pergalės ir buvo skirtas papildomas raundas.

Aurimas Krukauskas (Lietuva, 71 kg) – Osvaldas Fedarovičius (Lietuva, 71 kg) | -71 kg, 3x3 min. – O.Fedarovičiaus pergalė pirmame raunde (2:25 min.) techniniu nokautu.

Kovos pradžioje iniciatyva priklausė A.Krukauskui, kuris sugebėjo smūgiu pargriauti varžovą ir netrukus kovą tęsė parteryje. Visgi skausmingo veiksmo atlikti nepavyko ir kova sugrįžo į stovėseną. Raundui įpusėjus A.Kurkauskui treneris iš kampo šaukė, jog jis atiduoda iniciatyvą, o netrukus O.Fedarovičius koja pataikė į pilvą ir A.Kukauskas sukniubo bei nebegalėjo prakvėpuoti, o teisėjai sustabdė kovą.

Gustas Dimša (Lietuva, 70,3 kg) – Vladislavas Šatunskyi (Lenkija, 71 kg) | -71 kg, 3x3 min. – V.Šaunskyi pergalė skirtingu teisėjų sprendimu.

Pirmasis raundas visiškai priklausė V.Šatunskyi, kuris jam įpusėjus pasiekė nokdauną. Lietuvis stipriai kraujavo iš nosies. Po pertraukėlės, antrame raunde G.Dimša atgijo ir pasirodė kur kas geriau bei ne kartą privertė sirgalius džiaugtis gerais smūgiais. V.Šaunskyi kiek sulėtėjo, o charakterį rodęs G.Dimša rinkosi taškus. Visgi du iš trijų teisėjų matė V.Šatunskyi pergalę ir Lenkijos kovotojas laimėjo skirtingu teisėjų sprendimu.

Jan Naus (Lietuva, 75 kg) – Hubertas Dylewski (Ukraina, 74,2 kg) | -75 kg, 3x3 min. – J.Naus pergalė skirtingu teisėjų sprendimu (du teisėjai už J.Naus, vienas – už H.Dylewski.

Pirmojo raundo pradžioje kiek geriau atrodė ukrainietis, tačiau vėliau J.Naus perėmė iniciatyvą ir po smūgio koją į pilvą prirėmė varžovą prie ringo krašto. Antrasis raundas prasidėjo ukrainiečio smūgiu lietuviui žemiau juostos, tačiau J.Naus greitai atsigavo. Kova buvo gana lygi, o trečiojo raundo pabaigoje kovotojai keitėsi gana atvirais smūgiais. Teisėjų nuomonės taip pat išsiskyrė, tačiau lietuviui pavyko įtikinti du iš trijų teisėjų ir jis šventė pergalę.

Raimondas Avlasevičius (Lietuva, 77 kg) – Volodymyras Hynzhu (Lenkija) | -77 kg, 3x3 min. – R.Avlasevičiaus pergalė teisėjų sprendimu.

Kovą geriau pradėjo R.Avlasevičius, kurio kojos smūgiai darė žalos varžovui. Visgi vėliau V.Hynzhu taip pat turėjo savo momentų ir kova vyko gana lygiai. R.Avlasevičiaus smūgiai retsykiais buvo tikslesni, o tai įtikino teisėjus, kurie pergalę skyrė lietuviui.

Nauris Lukošiūnas (Lietuva, 71 kg) – Finnas Larsenas (Suomija, 68,7 kg) | -69 kg, 3x3 min. – N.Lukošiūno pergalė nokautu pirmame raunde (1 min. 42 sek.)

Į kovą gana susikaustęs atėjęs F.Larsenas nuo pat pradžių turėjo problemų, o M.Lukošiūnas kovojo užtikrintai ir atakavo sėkmingai. Iš pradžių N.Lukošiūnas pasiuntė varžovą į nokdauną, o dar po kelių atakų kaire ranka nokautavo F.Larseną ir iškovojo vieną įspūdingiausių vakaro pergalių.

Henrikas Vikšraitis (Lietuva, 73 kg) – Oleksii Mykhailo (Ukraina) | -73 kg, 3x3 min. – H.Vikšraičio pergalė vieningu teisėjų sprendimu.

Daug emocijų sukėlusioje kovoje H.Vikšraitis neretai ragino varžovą smūgiuoti stipriau ir tiksliau. Lietuvis prasčiau pradėjo kovą, tačiau vėliau perėmė iniciatyvą ir atlikdavo tikslesnius smūgius. Antrame raunde H.Vikšraitis po vieno iš varžovo smūgio parkrito, tačiau greitai atsistojo ir nokdaunas nebuvo skaičiuojamas. Galiausiai lietuvis įtikino visus teisėjus ir iškovojo pelnytą pergalę. Po kovos O.Mykhailas paprašė revanšo bei tikino, kad kitą kartą nokautuotų H.Vikšraitį.

Mindaugas Narauskas (Lietuva, 73 kg) – Christiano Silva (Brazilija, 73 kg) | -73 kg, 3x3 min. – M.Narausko pergalė techniniu nokautu pirmame raunde.

Nuo pat kovos pradžios dominavęs M.Narauskas puikiai naudojo smūgius keliais, pasiuntė varžovą į du nokdaunus ir nors nokautuoti jo nepavyko, tačiau dominavimas šioje kovoje privertė teisėją stabdyti kovą dar pirmame raunde.