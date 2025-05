„Knicks“ panaikino 20 taškų deficitą ir dramatiškai įveikė „Celtics“ NBA Rytų konferencijos pusfinalyje

Jalenas Brunsonas ir OG Anunoby pelnė po 29 taškus, o likus sekundei iki pratęsimo pabaigos Mikalas Bridgesas perėmė kamuolį iš Jayleno Browno ir Niujorko „Knicks“ netikėtai 108:105 (25:26, 20:35, 30:23, 25:16, 8:5) įveikė „Celtics“ bei serijoje iki keturių pergalių išsiveržė į priekį 1-0.

Reguliariajame sezone „Knicks“ pralaimėjo visus keturis susitikimus prieš varžovus iš Bostono ir šiose rungtynėse antrame kėlinyje atsiliko net 20 taškų.

„Knicks“ komandai Karlas-Anthony Townsas pridėjo 14 taškų ir 13 atkovotų kamuolių.

„Pasakėme vieni kitiems – tiesiog tikėkime. Tiesiog kovokime, laikykimės kartu ir mažinkime skirtumą po truputį. Nėra tokio dalyko kaip 20 taškų vertės metimas“, – sakė J. Brunsonas.

„Celtics“ komandai Jaysonas Tatumas ir J. Brownas abu pelnė po 23 taškus, Derrickas White’as pridėjo 19 taškų ir 11 atkovotų kamuolių.

Visa Bostono ekipa NBA atkrintamųjų rungtynėse išmetė rekordinius 45 netaiklius tritaškius ir paleido atrodytų jau laimėtas rungtynes.

„Tuo metu, kai jie perėmė iniciatyvą, mes negalime tiesiog svaidyti tritaškių, – sakė J. Brownas. – Manau, kad antrajame kėlinyje tiesiog pernelyg atsipalaidavome.“

Jrue Holiday sugrįžo į startinį penketą po to, kai dėl dešiniojo šlaunies raumens patempimo praleido paskutines trejas pirmojo atkrintamųjų etapo rungtynes prieš Orlando „Magic“ klubą. Jis per 39 minutes pelnė 16 taškų, tačiau vidurio puolėjas Kristapas Porzingis rungtyniavo tik 13 minučių ir po pertraukos negrįžo į aikštę dėl sveikatos problemų.

Antrosios rungtynės vyks trečiadienio vakarą.

Bostono treneris Joe Mazzulla pripažino, kad K. Porzingio nebuvimas paveikė komandos žaidimą.

„Jo sugebėjimai abiejose aikštės pusėse akivaizdžiai daro įtaką rungtynėms, – sakė J. Mazzulla. – Bet tai nėra pasiteisinimas. Turėjome daugybę progų... Tikimės, kad jis bus pasirengęs antrajam mačui.“

Pratęsime „Knicks“ smogė pirmi – po OG Anunoby tritaškio su pražanga ir taiklaus baudos metimo komanda išsiveržė į priekį 106:100, o tuoj po to M. Bridgesas pataikė dar vieną tritaškį.

J. Brownas pataikė tritaškį nuo krašto likus kiek daugiau nei minutei – tai buvo vienintelis jo taiklus metimas iš dešimties nuo tritaškio linijos, ir sumažino atsilikimą iki 105:108.

Rezultatas nepasikeitė, kai Joshas Hartas prametė tolimą metimą, o J. Tatumas nepataikė iš vidutinio atstumo. Vis dėlto „Celtics“ atkovojo kamuolį puolime. Po K. Townso pražangos Bostono klubas paprašė minutės pertraukėlės, kai laikrodyje buvo likusios 3 sekundės.

Bet M. Bridgesas perėmė kamuolį iš J. Browno dar prieš jam spėjant išmesti ir tai užtvirtino pergalę.

