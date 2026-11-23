Niujorko ekipa namuose 113:106 įveikė Indianos „Pacers“, kuriai tai buvo ketvirtasis pralaimėjimas paeiliui.
Nugalėtojus į priekį vedė po ligos sugrįžęs Karlas-Anthony Townsas. Aukštaūgis pelnė 30 taškų, atkovojo 13 kamuolių ir pataikė 9 iš 14 metimų iš žaidimo, įskaitant visus 4 tritaškius.
K. Townsas dėl ligos buvo praleidęs ankstesnes rungtynes su Portlando „Trail Blazers“, kurias „Knicks“ laimėjo paskutinės sekundės metimu.
Jalenas Brunsonas prie pergalės pridėjo 22 taškus, Landry Shametas surinko 17, o Joshas Hartas užfiksavo trigubą dublį.
Pastarasis pelnė 10 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 11 rezultatyvių perdavimų.
Tai buvo jau 18-asis J. Harto trigubas dublis vilkint „Knicks“ marškinėlius. Pagal šį rodiklį jis susilygino su Michaelu Ray Richardsonu ir dalijasi antrąją vietą klubo istorijoje.
Niujorko ekipos rekordas priklauso Waltui Frazieriui, kuris per karjerą „Knicks“ gretose surinko 23 trigubus dublius.
Pralaimėjusiųjų komandoje rezultatyviausias buvo Pascalis Siakamas, pelnęs 25 taškus. Andrew Nembhardas pridėjo 16, o Ivica Zubacas surinko dvigubą dublį – 10 taškų ir 14 atkovotų kamuolių.
Lemiamą pranašumą šeimininkai susikrovė antroje rungtynių pusėje.
Trečiojo kėlinio pabaigoje K. Townsas per atkarpą, kurią „Knicks“ laimėjo 10:2, vienas pelnė visus komandos taškus ir tritaškiu padidino persvarą iki 86:74.
Ketvirtajame kėlinyje „Pacers“ buvo priartėjusi iki 95:87, tačiau Niujorko klubas vėl nutolo. Likus 2 min. 35 sek. J. Brunsono metimas padidino šeimininkų pranašumą iki rekordinio – 110:95.
Indianos krepšininkai dar mėgino gelbėtis ir likus 25 sek. sumažino atsilikimą iki 112:106, tačiau J. Brunsonas baudų metimu įtvirtino „Knicks“ pergalę.
Niujorko ekipa šiame susitikime vertėsi be OG Anunoby, kuris dėl kairiosios blauzdos raumenų įsitempimo praleido antrąsias rungtynes paeiliui.
Dėl kairiosios šlaunies pritraukiamojo raumens problemų taip pat nežaidė atsarginis gynėjas Deuce'as McBride'as.
„Knicks“: Karl-Anthony Townsas 30 (5/10 dvit., 4/4 trit., 13 atk. kam., 5 rez. perd.), Jalenas Brunsonas 22 (7/12 dvit., 1/6 trit., 7 rez. perd., 4 kld.), Landry Shametas 17 (4/6 dvit., 3/9 trit.), Jose Alvarado 11 (3/6 trit.), Joshas Hartas 10 (5/7 dvit., 0/4 trit., 11 atk. kam., 10 rez. perd.), Mikalas Bridgesas (2/8 trit.) ir Tyleris Kolekas po 8, Pacome Dadietas 5, Andre Drummondas 2 (10 atk. kam.).
„Pacers“: Pascalis Siakamas 25 (6/16 dvit., 3/6 trit., 6 atk. kam.), Andrew Nembhardas 16 (3/10 dvit., 8 rez. perd., 6 kld.), Kelly Oubre 15 (4/6 dvit., 0/4 trit., 5 atk. kam.), Ivica Zubac 10 (5/11 dvit., 14 atk. kam.), Aaronas Nesmithas ir Obi Toppinas (3/6 dvit., 5 atk. kam.) po 9, Jalenas Slawsonas 7, Bradenas Smithas 6 (4 rez. perd.), Larry Nance 5, Jay Huffas ir Quentonas Jacksonas po 2.
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