Be Giannio Antetokounmpo žaidusi Floridos ekipa namuose 123:113 įveikė taip pat nukraujavusią Oklahomos „Thunder“ komandą ir iškovojo septintąją pergalę paeiliui.
Nugalėtojus į priekį vedė Bamas Adebayo, pelnęs 24 taškus, atkovojęs 15 kamuolių ir atlikęs 12 rezultatyvių perdavimų.Aukštaūgis užfiksavo devintąjį trigubą dublį reguliariajame NBA sezone. Dar vieną tokį pasirodymą jis yra surengęs atkrintamosiose varžybose.
Pelle Larssonas prie pergalės pridėjo 21 tašką, Nikola Jovičius surinko 15, o Davionas Mitchellas – 14. Iš viso septyni „Heat“ krepšininkai pelnė dviženklį taškų skaičių.
Pralaimėjusiųjų gretose rezultatyviausias buvo Bennettas Stirtzas, pelnęs 21 tašką. Jaredas McCainas pridėjo 20, Ajay Mitchellas – 17, o Joshas Dixas – 13 taškų.
Abi komandos šiame susitikime vertėsi be NBA naudingiausio žaidėjo apdovanojimą laimėjusių krepšininkų.
Majamio klubui dėl kirkšnies traumos nepadėjo G. Antetokounmpo, o Oklahomos ekipa neturėjo dukart iš eilės NBA MVP pripažinto Shai Gilgeouso-Alexanderio, kuris gydosi kaklo patempimą ir apatinės nugaros dalies sumušimą.
Abiem žvaigždėms tai buvo pirmosios praleistos šio sezono rungtynės.
„Thunder“ dėl traumų problemų galėjo registruoti vos devynis žaidėjus, iš kurių trys turi dvišalius kontraktus.
Nepaisant sudėties problemų, svečiai nepasidavė. Ketvirtojo kėlinio pradžioje Oklahomos ekipa atsiliko 20 taškų, tačiau per paskutines 10 min. 36 sek. varžovus pranoko 33:23 ir sumažino deficitą.
Vis dėlto „Heat“ pirmavo nuo pirmosios iki paskutinės rungtynių minutės ir užfiksavo istorinį pasiekimą.
Majamio klubas trečiose rungtynėse paeiliui nė karto nebuvo atsidūręs besivejančiųjų vaidmenyje. Nuo 1996 metų, kai NBA pradėta skaitmeniniu būdu registruoti kiekvienos atakos eigą, „Heat“ tokios serijos dar nebuvo pasiekusi.
Įspūdingas ir Majamio komandos sezono starto pokytis. Pirmąsias ketverias rungtynes pralaimėjusi ekipa dabar savo sąskaitoje turi 10 pergalių ir 6 nesėkmes.
„Heat“ tapo vos ketvirtąja komanda NBA istorijoje, kuri po keturių pralaimėjimų sezono pradžioje per pirmuosius 16 susitikimų sugebėjo pasiekti bent 10 pergalių.
Anksčiau tai buvo pavykę Dalaso „Mavericks“ (2006–2007 m.), Oklahomos „Thunder“ (2018–2019 m.) ir Sakramento „Kings“ (2022–2023 m.).
Septynių pergalių serija taip pat yra ilgiausia „Heat“ nuo 2017 metų, kai klubas sausio 17 – vasario 10 dienomis laimėjo net 13 rungtynių iš eilės. Nuo to laiko Majamio ekipa dar tris kartus buvo pasiekusi septynių pergalių seriją.
„Heat“: Bamas Adebayo 24 (8/11 dvit., 15 atk. kam., 12 rez. perd.), Pelle Larssonas 21 (6/7 dvit., 3/7 trit., 5 rez. perd.), Nikola Jovičius 15 (3/6 trit., 8 atk. kam.), Davionas Mitchellas 14 (4/7 dvit., 4 atk. kam., 4 kld.), Simone Fontecchio 11, Bobby Portis (3/6 dvit., 8 atk. kam.) ir Ryanas Conwellas (2/4 trit.) po 10, Klay Thompsonas 9 (3/7 trit., 6 atk. kam., 4 rez. perd.), Andrew Wigginsas 5, Myronas Gardneris 4.
„Thunder“: Bennettas Stirtzas 21 (5/12 trit., 5 rez. perd.), Jaredas McCainas 20 (5/10 dvit., 2/7 trit.), Ajay Mitchellas 17 (4/14 dvit.), Joshas Dixas 13 (3/5 trit., 5 atk. kam., 4 rez. perd.), Kenrichas Williamsas 12 (3/6 dvit., 2/4 trit., 4 atk. kam.), Nique Cliffordas 11 (4/8 dvit.), Micahas Peavy 9 (3/6 dvit., 6 atk. kam.), Brooksas Barnhizeris 8 (4 atk. kam.), Isaiahas Hartensteinas 2 (1/5 dvit., 8 atk. kam., 4 rez. perd.).
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