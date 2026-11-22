Išvykoje žaidę „Atletico“ 3:0 susitvarkė su „Getafe“ futbolininkų pasipriešinimu.
Pirmasis rungtynių įvartis krito 10-ąją minutę, kai smūgiu iš toli pasižymėjo Alexas Baena. Sužaidus pusvalandį grubiai suklydo „Getafe“ vartininkas ir Johnny Cardoso po kampinio beliko iš arti nukreipti kamuolį į tuščius vartus.
Prieš pat rungtynių finišą neapdairiai sužaidęs Djene pastūmė Alexanderį Sorlothą, o teisėjas po VAR peržiūros jam skyrė raudoną kortelę bei baudinį į „Getafe“ vartus. Jį realizavo Alejandro Grimaldo.
Po pergalės „Atletico“ (31 taškas) Ispanijos čempionate žengia trečioje vietoje.
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