Dalaso ekipa išvykoje 116:114 palaužė Jutos „Jazz“ krepšininkus ir iškovojo trečiąją pergalę paeiliui.
Pergalės kalviu tapo Cooperis Flaggas, pelnęs 28 taškus ir likus 3,7 sek. iki rungtynių pabaigos realizavęs abu lemiamus baudų metimus.
Kyrie Irvingas prie pergalės pridėjo 16 taškų, kuriuos visus surinko dar pirmoje rungtynių pusėje.
Vis dėlto ryškiausią individualų pasirodymą surengė „Jazz“ ukrainietis Sviatoslavas Mychailiukas.Nuo atsarginių suolo pakilęs snaiperis pelnė net 39 taškus ir pagerino asmeninį NBA karjeros rezultatyvumo rekordą.
S. Mychailiukas pataikė 10 iš 15 tritaškių, o vien ketvirtajame kėlinyje surinko 23 taškus.
Ukrainiečiui iki „Jazz“ klubo tritaškių rekordo pritrūko vos vieno tikslaus tolimo metimo. Be to, 10 pataikytų tritaškių yra pakartotas geriausias šio NBA sezono rezultatas.
„Mavericks“ trečiajame kėlinyje surengė spurtą 20:5 ir susikrovė 18 taškų persvarą – 80:62. Per šią atkarpą C. Flaggas pelnė 8 taškus, o Zaccharie Risacheras pasižymėjo dviem dėjimais.
Likus 2 min. 14 sek. iki susitikimo pabaigos Dalaso klubas dar užtikrintai pirmavo 114:98, tačiau tuomet prasidėjo neįtikėtinas šeimininkų sugrįžimas.
„Jazz“ pelnė 16 taškų be atsako, o likus 4,7 sek. Isaiah Collieris prasiveržimu išlygino rezultatą – 114:114.
Vis dėlto paskutinėje Dalaso atakoje C. Flaggas išprovokavo pražangą ir šaltakraujiškai realizavo abi baudas.
Paskutiniam metimui „Jazz“ nepavyko išvesti S. Mychailiuko, o Kyle'o Filipowskio tritaškis aidint finalinei sirenai skriejo pro šalį.
Jutos ekipa šiame susitikime suklydo net 23 kartus, o „Mavericks“ po varžovų klaidų pelnė 32 taškus.
„Jazz“ ir toliau kamuoja sudėties problemos. Dėl traumų nerungtyniavo Lauri Markkanenas, Jusufas Nurkičius ir Jarenas Jacksonas jaunesnysis, o antrajame kėlinyje dėl kelio traumos aikštę paliko Jaxsonas Hayesas.
Dalaso klubas taip pat vertėsi be susirgusio P.J. Washingtono.
„Mavericks“ savo sąskaitoje turi 10 pergalių ir 7 pralaimėjimus, o „Jazz“ per 18 susitikimų laimėjo vos 3 kartus.
„Jazz“: Svi Mykhailiukas 39 (2/8 dvit., 10/15 trit., 5 atk. kam.), Ace Bailey 16 (3/6 trit., 5 atk. kam.), Keyonte George 15 (2/6 trit., 5 atk. kam., 7 rez. perd.), Brice Sensabaughas ir Isaiahas Collieris (7 rez. perd.) po 10, Jaxsonas Hayesas 8, Darrynas Petersonas (0/5 trit., 5 rez. perd., 4 kld.) ir Mo Bamba (3/5 dvit., 10 atk. kam., 5 kld.) po 6, Kyle Filipowski 2 (4 atk. kam.), Tony Bradley (5 atk. kam.) ir Joshas Okogie (4 atk. kam.) po 1.
„Mavericks“: Cooperis Flaggas 28 (5/10 dvit., 3/7 trit., 4 rez. perd., 5 kld.), Kyrie Irvingas 16 (2/5 dvit., 4/8 trit., 8 rez. perd.), Zaccharie Risacheris 15 (6/6 dvit., 0/5 trit., 8 atk. kam.), Calebas Martinas 13 (3/5 trit., 6 atk. kam., 4 per. kam., 4 rez. perd.), Danielius Gaffordas 10 (5/8 dvit., 4 atk. kam., 4 rez. perd.), Santi Aldama (3/5 dvit., 4 atk. kam.) ir Walteris Claytonas (2/4 trit.) po 9, Morezas Johnsonas 7 (6 atk. kam.), Naji Marshallas 6 (1/4 trit., 5 per. kam., 4 rez. perd.), Maxas Christie 3 (1/5 trit.).
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