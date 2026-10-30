„Kings“ patyrė penktąjį pralaimėjimą iš eilės, Sabonis atkovojo 15 kamuolių

Domanto Sabonio atstovaujamas klubas išvykoje 120:132 nusileido Naujojo Orleano „Pelicans“ (1/4) krepšininkams, kuriems tai buvo pirmoji pergalė šį sezoną.
Lietuvis pralaimėjusiems per 40 žaidimo minučių pelnė 9 taškus (4/7 dvit., 1/2 baud.), sugriebė 15 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, tačiau prasižengė 4 kartus ir suklydo 7 sykius.
Prieš šias rungtynes D. Sabonis buvo daugiausiai kamuolių NBA atkovojantis krepšininkas – vidutiniškai po 16,5 per susitikimą.
Rezultatyviausiai Sakramento gretose žaidė naujokas Darius Acuffas, kuris surengė geriausią karjeros pasirodymą.
Jaunasis gynėjas pelnė 34 taškus ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, tačiau net ir tokio pasirodymo svečiams nepakako.
Viena pagrindinių „Kings“ problemų tapo klaidos – Sakramento krepšininkai kamuolį prarado net 25 kartus.
Tuo metu „Pelicans“ į pirmąją pergalę vedė Jeremiah Fearsas, surinkęs 22 taškus, atkovojęs 8 kamuolius ir atlikęs karjeros rekordą – 13 rezultatyvių perdavimų.
Zionas Williamsonas taip pat pelnė 22 taškus, iš žaidimo pataikęs net 10 metimų iš 12. Visi jo taiklūs metimai buvo atlikti iš baudos aikštelės.
Svarų indėlį į pergalę įnešė ir Naujojo Orleano atsarginiai žaidėjai, kurie Sakramento suolelį pranoko net 41:8.
„Pelicans“ šiose rungtynėse vertėsi be čiurnos traumą patyrusio Jordano Poole’o ir dėl vaiko gimimo nežaidusio Dejounte Murray.
Pirmoji susitikimo pusė vyko atkakliai. Likus minutei ir 45 sekundėms iki ilgosios pertraukos T. Murphy baudų metimais išvedė šeimininkus į priekį 55:54.
Nuo to momento Naujojo Orleano klubas daugiau nė karto neatsidūrė besivejančiųjų vaidmenyje.
Po dviejų kėlinių „Pelicans“ pirmavo 63:61, o trečiojo ketvirčio viduryje surengė lemiamą spurtą 16:2.
Per šią atkarpą Z. Williamsonas pelnė 6 taškus, T. Murphy pridėjo 5, o šeimininkai susikrovė solidų pranašumą, kurio nebeiššvaistė.
Tai buvo pirmoji „Pelicans“ pergalė vadovaujant naujajam vyriausiajam treneriui Jamahlui Mosley.
Artimiausias rungtynes „Kings“ šeštadienį išvykoje žais su Memfio „Grizzlies“, o Naujojo Orleano klubas namuose priims Atlantos „Hawks“.
„Pelicans“: Zionas Williamsonas (10/12 dvit., 6 atk. kam., 5 per. kam.) ir Jeremiahas Fearsas (6/11 dvit., 3/5 trit., 8 atk. kam., 13 rez. perd., 4 blk.) po 22, Trey Murphy 19 (4/5 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam.), Herbertas Jonesas 16 (7/9 dvit., 4 atk. kam.), Karlo Matkovičius 12 (1/4 trit., 4 atk. kam.), Saddiq Bey (4 atk. kam.) ir Bennedictas Mathurinas (2/4 trit.) po 10, Derikas Queenas 9 (3/5 dvit., 4 kld.), Trendonas Watfordas 8, Bryce McGowensas 4.
„Kings“: Darius Acuffas 34 (10/15 dvit., 3/11 trit., 6 atk. kam., 14 rez. perd., 6 kld.), De'Andre Hunteris (3/5 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam.) ir Precious Achiuwa (12/15 dvit., 9 atk. kam., 4 per. kam.) po 24, Zachas LaVine 21 (4/7 dvit., 3/10 trit., 5 rez. perd.), Domantas Sabonis 9 (4/7 dvit., 15 atk. kam., 7 rez. perd., 7 kld.), Alexas Karabanas 6, Malikas Monkas 2.
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