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TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Kings“ patyrė penktąjį pralaimėjimą iš eilės, Sabonis atkovojo 15 kamuolių

2026-10-30 07:13 / šaltinis: Sportas.lt
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2026-10-30 07:13
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Nesėkmingą NBA sezono pradžią tęsia Sakramento „Kings“ (0/5) ekipa, kuri vis dar lieka be pergalių.

Sabonis | Scanpix nuotr.

Nesėkmingą NBA sezono pradžią tęsia Sakramento „Kings“ (0/5) ekipa, kuri vis dar lieka be pergalių.

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Domanto Sabonio atstovaujamas klubas išvykoje 120:132 nusileido Naujojo Orleano „Pelicans“ (1/4) krepšininkams, kuriems tai buvo pirmoji pergalė šį sezoną.

Lietuvis pralaimėjusiems per 40 žaidimo minučių pelnė 9 taškus (4/7 dvit., 1/2 baud.), sugriebė 15 kamuolių, atliko 7 rezultatyvius perdavimus, perėmė 2 kamuolius, blokavo metimą, tačiau prasižengė 4 kartus ir suklydo 7 sykius.

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Prieš šias rungtynes D. Sabonis buvo daugiausiai kamuolių NBA atkovojantis krepšininkas – vidutiniškai po 16,5 per susitikimą.

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Rezultatyviausiai Sakramento gretose žaidė naujokas Darius Acuffas, kuris surengė geriausią karjeros pasirodymą.

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Jaunasis gynėjas pelnė 34 taškus ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, tačiau net ir tokio pasirodymo svečiams nepakako.

Viena pagrindinių „Kings“ problemų tapo klaidos – Sakramento krepšininkai kamuolį prarado net 25 kartus.

Tuo metu „Pelicans“ į pirmąją pergalę vedė Jeremiah Fearsas, surinkęs 22 taškus, atkovojęs 8 kamuolius ir atlikęs karjeros rekordą – 13 rezultatyvių perdavimų.

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Zionas Williamsonas taip pat pelnė 22 taškus, iš žaidimo pataikęs net 10 metimų iš 12. Visi jo taiklūs metimai buvo atlikti iš baudos aikštelės.

Svarų indėlį į pergalę įnešė ir Naujojo Orleano atsarginiai žaidėjai, kurie Sakramento suolelį pranoko net 41:8.

„Pelicans“ šiose rungtynėse vertėsi be čiurnos traumą patyrusio Jordano Poole’o ir dėl vaiko gimimo nežaidusio Dejounte Murray.

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Pirmoji susitikimo pusė vyko atkakliai. Likus minutei ir 45 sekundėms iki ilgosios pertraukos T. Murphy baudų metimais išvedė šeimininkus į priekį 55:54.

Nuo to momento Naujojo Orleano klubas daugiau nė karto neatsidūrė besivejančiųjų vaidmenyje.

Po dviejų kėlinių „Pelicans“ pirmavo 63:61, o trečiojo ketvirčio viduryje surengė lemiamą spurtą 16:2.

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Per šią atkarpą Z. Williamsonas pelnė 6 taškus, T. Murphy pridėjo 5, o šeimininkai susikrovė solidų pranašumą, kurio nebeiššvaistė.

Tai buvo pirmoji „Pelicans“ pergalė vadovaujant naujajam vyriausiajam treneriui Jamahlui Mosley.

Artimiausias rungtynes „Kings“ šeštadienį išvykoje žais su Memfio „Grizzlies“, o Naujojo Orleano klubas namuose priims Atlantos „Hawks“.

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„Pelicans“: Zionas Williamsonas (10/12 dvit., 6 atk. kam., 5 per. kam.) ir Jeremiahas Fearsas (6/11 dvit., 3/5 trit., 8 atk. kam., 13 rez. perd., 4 blk.) po 22, Trey Murphy 19 (4/5 dvit., 2/7 trit., 5 atk. kam.), Herbertas Jonesas 16 (7/9 dvit., 4 atk. kam.), Karlo Matkovičius 12 (1/4 trit., 4 atk. kam.), Saddiq Bey (4 atk. kam.) ir Bennedictas Mathurinas (2/4 trit.) po 10, Derikas Queenas 9 (3/5 dvit., 4 kld.), Trendonas Watfordas 8, Bryce McGowensas 4.

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„Kings“: Darius Acuffas 34 (10/15 dvit., 3/11 trit., 6 atk. kam., 14 rez. perd., 6 kld.), De'Andre Hunteris (3/5 dvit., 4/8 trit., 5 atk. kam.) ir Precious Achiuwa (12/15 dvit., 9 atk. kam., 4 per. kam.) po 24, Zachas LaVine 21 (4/7 dvit., 3/10 trit., 5 rez. perd.), Domantas Sabonis 9 (4/7 dvit., 15 atk. kam., 7 rez. perd., 7 kld.), Alexas Karabanas 6, Malikas Monkas 2.

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