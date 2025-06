Khbabezas apie kovą su Maslobojevu „Glory 100“ turnyre: sunkiausias iššūkis – numesti 15 kg

Prieš kovą marokietis pareiškė, kad jam didžiausia kančia yra svorio metimas. T. Khbabezas su S. Maslobojevu kausis svorio kategorijoje iki 95 kg, tad marokiečiui reikės numesti net apie 15 kg svorio.

„Man didžiausia kančia yra svorio metimas. Tai visada būna rimtas iššūkis. Paprastai aš sveriu apie 110 kg – esu tikras sunkiasvoris“, – sakė T. Khbabezas.

Nepaisant visų iššūkių, marokietis tikina, kad šeštadienį ringe „pamokys“ S. Maslobojevą.

„Aš dabar esu čempionas. Sunkiausiai užduotis yra tą diržą išlaikyti. Tapti čempionu – nelengva, bet nėra neįmanoma, o diržą išlaikyti – daug sunkiau. Dabar visi varžovai „gaudo“ mane, visi rėkia mano vardą. Tegul jie ateina.

Šitoje kovoje aš tikrai pamokysiu savo varžovą. Esu tas kovotojas, kuris visus 5 raundus eina į priekį ir stengiasi sukurti gerą reginį žiūrovams. Tai bus puiki naktis“, – pridėjo T. Khbabezas.

