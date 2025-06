Gretos Tverskytės treneris: pasiruošimas kiekvienai varžovei atvedė į Europos jaunių imtynių čempionato finalą

Svorio kategorijoje iki 73 kilogramų puikiai startavusi imtynininkė iš Radviliškio per dieną laimėjo tris kovas.

Pirmajame rate lietuvė 9:0 nugalėjo suomę Anni Hanhinevą, ketvirtfinalyje 5:2 palaužė ukrainietę Krystyną Demčiuk, o pusfinalyje 10:2 nepaliko vilčių olandei Britt Lesley van Rooijen

Finale G. Tverskytės laukia akistata su pajėgia Turkijos imtynininke Eylem Engin.

Bet kokiu atveju, tai bus geriausias Lietuvos merginų pasirodymas šios amžiaus grupės Europos čempionatų istorijoje.

REKLAMA

REKLAMA

Gretos treneris Justinas Kvietelaitis prasitarė, jog sveiko nerimo pieš čempionatą ir prieš finalą būta, tačiau jis sukontroliuotas žinojimu ir konkrečių užduočių nustatymu.

REKLAMA

„Kalbant apie nerimą, jis yra tik normalus. Dėl išėjimo į finalą su olande nerimo požymių būta. Aš pats irgi nerimavau, tik stengiausi neperteikti to Gretai, akcentavau taktikos laikymąsi. Kuomet bet kuri atletė žinos kaip kovoti su konkrečia varžove, žinos kaip taikyti numatytą taktiką, tuomet nerimas sumažėja. Baimės kyla iš nežinojimo. Prieš varžybas analizavome visas galimas priešininkes, kiekvienai iš galimų 15-os varžovių ruošėme planą, todėl Gretai beliko žengti ant kilimo ir atlikti suplanuotą darbą. Ji tiesiog puikiai žinojo, su kuo ir kaip reikia dirbti. Be to, su suome esame gerai pažįstami, čempionate Greta ją įveikė ketvirtą kartą, o olandė buvo nugalėta, berods, rezultatu 3:0 “Tallinn Open” turnyre. Ukrainietė čiupinėta pirmą kartą. Varžovė dirbo nešvariai, pešėsi tikra to žodžio prasme, tačiau maniškė nesiblaškė ir iki finalinio švilpuko laikėsi plano“, – neįmantriu, bet veiksmingu sėkmės receptu pasidalino Radviliškio treneris.

REKLAMA

REKLAMA

Pokalbiui pakrypus link finalinės akistatos, treneris vėl akcentavo varžovių analizės svarbą.

„Iki čempionato turkės nesu matęs, jokios informacijos apie ją neturėjau, todėl atidžiai peržiūrėjau jos visas tris čempionato kovas. Kartu su Greta bandėme suprasti, kaip ir ką ji daro, kas turkei sukelia diskomfortą, ieškojom jos silpnų vietų. Manau, svarbi bus kiekviena išknista detalė. Ketvirtadienį vakare, po finalinio švilpuko, sužinosime, kaip pavyko įgyvendinti planus“, – gan pakiliai apie atliktus namų darbus kalbėjo Justinas Kvietelaitis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Merginų svorio kategorijos iki 49 kg aštuntfinalyje Enrika Devetinaitė 0:8 nusileido suomei Ritai Rantonen ir pasitraukė iš tolimesnės kovos. Kategorijoje iki 65 kg savo pirmą kovą pralaimėjo Greta Usinovič. Ji 0:10 turėjo pripažinti rumunės Cristinos Zaporojan pranašumą ir taip pat baigė savo pasirodymą.

WW – 73 kg 1-2 v. Eylem ENGIN (TUR) – Greta TVERSKYTĖ ?:?

WW – 73 kg 1/2 Finalo Britt Lesley VAN ROOIJEN (NED) – Greta TVERSKYTĖ 2:10

WW – 73 kg 1/4 Finalo Khrystyna DEMCHUK (UKR) – Greta TVERSKYTĖ 2:5

WW – 73 kg 1/8 Finalo Anni Aurora HANHINEVA (FIN) – Greta TVERSKYTĖ 0:9

WW – 49 kg 1/8 Finalo Kinga JANUSZEK (POL) arba Rita RANTONEN (FIN) – Enrika DEVETINAITĖ 8:0

WW – 65 kg 1/8 Finalo Cristina ZAPOROJAN (MDA) – Greta USINOVIČ 10:0