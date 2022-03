Kevino De Bruynes šėlsmas privertė kapituliuoti be Ronaldo likusią „Manchester United“

Pepo Guardiolos auklėtiniai geriau pradėjo mačą ir jau penktąją minutę po Kevino De Bruynes smūgio iš artimos distancijos pirmieji išsiveržė į priekį, o galutinis teisėjo švilpukas skelbė triuškinančią „žydrųjų“ pergalę 4:1 (2:1).

Atsakyti įvarčiu Ralfo Ragnicko auklėtiniams pavyko jau 22-ą rungtynių minutę, kai fantastišką suktą smūgį į dešinį apatinį vartų kampą pasiuntė Jadonas Sancho.

Beveik trečdalį rungtynių laiko kamuolį kontroliavę „City“ futbolininkai 28-ą rungtynių minutę vėl gausiomis pajėgomis užgulė varžovų baudos aikštelę, o „raudonųjų velnių“ vartų sargą ispaną Davidą de Gea dar kartą nuginklavo patyręs K. De Bruyne 2:1.

