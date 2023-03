Kertinė savaitė: įvertinti „Žalgirio“ šansai prasibrauti į Eurolygos atkrintamąsias

Visų pirma, trečiadienio vakarą į Kauną atvyksta „AS Monaco“, o penktadienį laukia rungtynės su „Valencia“, kurie yra tiesioginiai žalgiriečių varžovai.

Bilietą į aštuntuką garantuotų keturios pergalės per likusius keturis turus, o jei „Žalgiris“ laimės triskart, tada jau reikės dairytis į kitus. Laimėjus du ar mažiau kartų teoriniai šansai egzistuoja, bet jie nelabai realūs.

Situaciją apsunkina tai, kad prieš daugelį tiesioginių varžovų kauniečiai tarpusavio pranašumo neturi.

Atsižvelgiant į viską, „Žalgiris“ turi 27 procentų tikimybę prasibrauti į Eurolygos atkrintamąsias varžybas. Bent tokią prognozę pateikė „Lost gps“, įvertinęs galimus scenarijus likusiems keturiems Eurolygos turams.

„Žalgiris“ turi 19 procentų tikimybę užimti aštuntąją vietą. Minėto modelio skaičiavimais, geriausias galimybes užimti aštuntąją vietą turi dviejų lietuvių atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ (47 proc.).

Updated probabilities for final position in #EuroLeague.



Practically Baskonia, Zalgiris, Efes and Milan are in the race for the final playoff spot.



Efes lost a lot of ground and Milan's chances improved. They both need a miracle. Tomorrow's game is do or die. pic.twitter.com/sJtKl4U51Z