Sidabrinės U-20 rinktinės treneris Noreika – apie „Ryto“ nuovargį, „Žalgirio“ dvigubą savaitę ir savitą pergalių receptą

Neabejotinai skambiausią pergalę per savo trenerio karjerą praėjusią vasarą iškovojęs 44-erių krepšinio specialistas portalo tv3.lt tinklalaidei „Trys nuo lentos“ atskleidė, kad tai pavyko padaryti ir dėl puikios atmosferos komandos rūbinėje. Įdomu ir tai, kad anksčiau su šia talentinga 2002 m. gimimo vaikinų karta dirbę krepšinio treneriai jokių pergalių nepasiekė, nors joje žaidė tiek ant NBA slenksčio šiuo metu esantis Ąžuolas Tubelis, tiek perspektyvieji Liutauras Lelevičius ar Motiejus Krivas.

„Turėjome stipresnę gynėjų grandį nei puolėjų, nes tas balansas prieš tai buvo labai geras, nes prieš tai buvo Ąžuolas, buvo Krivas, jeigu imti praeitus metus, buvo tas pats Jocys ant keitimo, kuris irgi nedalyvavo šioje rinktinėje <...> Pavyko pasiekti su jais tą gerą santykį, mes linksmai gyvenome ir nors gal tai yra rizikinga, bet aš to nebijojau. Tas linksmas mūsų gyvenimas, buvo ir tų linksmų vaizdo įrašų, kurie išėjo ir prieš čempionatą. Ir kai mums nepavyko pradėti to čempionato gerai, pradėjo visi sakyti, kad va, jie prisišoko, prisidainavo, bet aš kažkaip to nebijojau, ėjau į komandą, mačiau, kad jie taip nori jaustis ir tada, kai tas santykis yra, jie ne tai, kad aš paprašiau ar išsireikalavau gintis, bet jie ir patys tada užsikuria, nori vienas kitą pakeisti, kad nebūtų duobių“, – savo sėkmės receptu čempionate dalijosi M. Noreika.

Europos U20 čempionato finalas (46 nuotr.)

(46 nuotr.) FOTOGALERIJA. Europos U20 čempionato finalas

Kalbėdamas apie Vilniaus „Ryto“ bangavimą viso sezono metu ir nepatekimą į Čempionų lygos ketvirtfinalį, M. Noreika išskyrė ir išaugusį LKL konkurencingumą bei dėl to atsirandantį žaidėjų emocinį nuovargį.

„Mes truputį su treneriais diskutavome, kiek dabar „Rytas“ dabar žaidžia ne derbių? Nes dabar su Utena derbis, su Panevėžiu derbis, su „Wolves“ derbis, su „Žalgiriu“ derbis, su Jonava derbis. Lemiamos rungtynės tos Čempionų lygoje, lemiamos rungtynės ir tos LKL... Tai turbūt sudėtinga ir žaidėjams tiems ir kad ateiti kiekvieną kartą su tuo nusiteikimu. Aš suprantu ir trenerį pilnai, bet sunku yra išlaikyti tą nusiteikimą vienodą“, – pastebėjo jis.

„Ryto“ jaunimo krepšinio sistemai vadovaujantis M. Noreika teigė tikintis „Žalgirio“ šansais patekti į Eurolygos atkrintamąsias bei pateikė asmeninį savo pavyzdį Europos jaunimo čempionate, kai Lietuvos dvidešimtmečiai ilgą laiką buvo nurašomi krepšinio ekspertų.

