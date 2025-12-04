Kaušpėdas buvo netoli Europos plaukimo čempionato pusfinalio, Šidlauskas lūkesčių nepateisino

Toli nuo sau įprastų rezultatų buvo Andrius Šidlauskas. Jis 200 m krūtine atrankoje užėmė vos 41-ą vietą (2:12.36 min.) tarp 46 sportininkų. A. Šidlauskui priklausantis Lietuvos rekordas šioje rungtyje siekia 2 min. 5.14 sek.
Nuo pusfinalio A. Šidlauską skyrė beveik 6 sek. Atranką laimėjo ispanas Carlesas Collas Marti (2:03.32), antras buvo Europos jaunimo rekordą pasiekęs Filipas Nowacki (2:03.75) iš Didžiosios Britanijos, o trečias – olandas Casparas Corbeau (2:03.87).
Vyrų 100 m plaukimo nugara atrankoje Mantas Kaušpėdas užėmė 24-ą vietą (51.85) tarp 45 dalyvių. Iki pusfinalio lietuviui trūko tik 0.19 sek. Jei M. Kaušpėdas būtų plaukęs karjeros rekordo tempu (51.34), tai būtų patekęs į kitą etapą.
Atranką laimėjo britas Oliveris Morganas (49.55). Už jo liko čekas Miroslavas Knedla (49.99) bei italas Lorenzo Mora (50.15).
