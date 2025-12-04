 
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Kaušpėdas buvo netoli Europos plaukimo čempionato pusfinalio, Šidlauskas lūkesčių nepateisino

2025-12-04 12:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 12:31

Liubline (Lenkija) ketvirtadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

Andrius Šidlauskas (Aniko Kovacs/European Aquatics nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Liubline (Lenkija) ketvirtadienį tęsiasi Europos plaukimo čempionatas trumpame (25 m ilgio) baseine.

0

Toli nuo sau įprastų rezultatų buvo Andrius Šidlauskas. Jis 200 m krūtine atrankoje užėmė vos 41-ą vietą (2:12.36 min.) tarp 46 sportininkų. A. Šidlauskui priklausantis Lietuvos rekordas šioje rungtyje siekia 2 min. 5.14 sek.

Nuo pusfinalio A. Šidlauską skyrė beveik 6 sek. Atranką laimėjo ispanas Carlesas Collas Marti (2:03.32), antras buvo Europos jaunimo rekordą pasiekęs Filipas Nowacki (2:03.75) iš Didžiosios Britanijos, o trečias – olandas Casparas Corbeau (2:03.87).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyrų 100 m plaukimo nugara atrankoje Mantas Kaušpėdas užėmė 24-ą vietą (51.85) tarp 45 dalyvių. Iki pusfinalio lietuviui trūko tik 0.19 sek. Jei M. Kaušpėdas būtų plaukęs karjeros rekordo tempu (51.34), tai būtų patekęs į kitą etapą.

Atranką laimėjo britas Oliveris Morganas (49.55). Už jo liko čekas Miroslavas Knedla (49.99) bei italas Lorenzo Mora (50.15).

