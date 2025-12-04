 
Kalendorius
Gruodžio 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Elitiniame paplūdimio tinklinio turnyre Brazilijoje – trys Lietuvos poros

2025-12-04 12:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-12-04 12:21

Trečiadienį Itapemoje (Brazilija) prasidėjo paskutinis šio sezono „Beach Pro Tour Elite“ serijos paplūdimio tinklinio turnyras. Pagrindinėse varžybose savo jėgas išmėgins net trys Lietuvos moterų komandos.

Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė („Volleyball World“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Trečiadienį Itapemoje (Brazilija) prasidėjo paskutinis šio sezono „Beach Pro Tour Elite“ serijos paplūdimio tinklinio turnyras. Pagrindinėse varžybose savo jėgas išmėgins net trys Lietuvos moterų komandos.

REKLAMA
0

Nedaug trūko, kad Lietuva tarp 24 pagrindinio etapo komandų turėtų net keturis duetus, bet kvalifikaciją įveikė viena pora iš dviejų.

Šio barjero neįveikė Jekaterina Saulė ir Danielė Kvedaraitė, kurios po atkaklios kovos 1:2 (16:21, 22:20, 11:15) nusileido ispanėms Sofiai Izuzquizai ir Anai Vergarai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė 2:0 (21:18, 21:19) palaužė norveges Sunnivą Helland-Hansen ir Niną Pavlovą bei pateko į pagrindines varžybas.

REKLAMA
REKLAMA

Pagrindinėse varžybose I. Vasiliauskaitės ir E. Kliokmanaitės laukia neeilinis išbandymas – A grupės pusfinalyje jos ketvirtadienį susitiks su neseniai pasaulio čempionato bronzos medalius iškovojusiomis brazilėmis Carolina Solberg ir Rebecca Cavalcante.

REKLAMA

Dvi Lietuvos poros iškart pateko į pagrindines varžybas. Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė D grupės pusfinalyje susitiks su amerikietėmis Abby Van Winkle ir Devanne Sours, o Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė C grupės pusfinalyje išmėgins jėgas su brazilėmis Thainara Feitosa de Oliveira ir Talita Calixto.

Bendrą turnyro Brazilijoje prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų