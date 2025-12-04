Elitiniame paplūdimio tinklinio turnyre Brazilijoje – trys Lietuvos poros

Nedaug trūko, kad Lietuva tarp 24 pagrindinio etapo komandų turėtų net keturis duetus, bet kvalifikaciją įveikė viena pora iš dviejų.
Šio barjero neįveikė Jekaterina Saulė ir Danielė Kvedaraitė, kurios po atkaklios kovos 1:2 (16:21, 22:20, 11:15) nusileido ispanėms Sofiai Izuzquizai ir Anai Vergarai.
Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė 2:0 (21:18, 21:19) palaužė norveges Sunnivą Helland-Hansen ir Niną Pavlovą bei pateko į pagrindines varžybas.
Pagrindinėse varžybose I. Vasiliauskaitės ir E. Kliokmanaitės laukia neeilinis išbandymas – A grupės pusfinalyje jos ketvirtadienį susitiks su neseniai pasaulio čempionato bronzos medalius iškovojusiomis brazilėmis Carolina Solberg ir Rebecca Cavalcante.
Dvi Lietuvos poros iškart pateko į pagrindines varžybas. Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė D grupės pusfinalyje susitiks su amerikietėmis Abby Van Winkle ir Devanne Sours, o Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė C grupės pusfinalyje išmėgins jėgas su brazilėmis Thainara Feitosa de Oliveira ir Talita Calixto.
Bendrą turnyro Brazilijoje prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.
