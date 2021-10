Kauno „Žalgirio“ radare – NBA duonos ragavęs latvis

Emiliano Carchia skelbia, jog „Žalgiris“ yra susidomėjęs 25 metų 216 cm ūgio centru. Latvio pastaroji karjeros stotelė buvo Vašingtono „Wizards“, kurią jis paliko sausį.

Prieš tai jis yra gynęs Las Palmo „Gran Canaria“ ir Rygos VEF garbę. 2017 m. naujokų biržoje jis savo vardą išgirdo 25-uoju šaukimu.

Anžejs Pasecniks is being closely considered by Zalgiris, I am told.

The big man has played 28 games in the NBA in the past two seasons