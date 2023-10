Katare – Verstappeno triumfas ir Hamiltono prisiimta atsakomybė dėl avarijos

Prieš lenktynes buvo pranešta, kad dėl sportininkų saugumo jie su vienu padangų komplektu negalės nuvažiuoti daugiau nei 18 ratų. Tai reiškė, kad visi turėjo atlikti mažiausiai po 3 sustojimus.

Lenktynių startas M.Verstappenui nebuvo lengvas – jį spaudė britai George‘as Russellas („Mercedes“) bei Lewisas Hamiltonas („Mercedes“). Galiausiai G.Russellas buvo įspraustas tarp dviejų bolidų, neturėjo kur dėtis ir kliudė L.Hamiltoną. Pastarasis išlėkė iš trasos ir baigė lenktynes, o G.Russellas suko į boksus.

Hamilton was about to take the lead. 😢😭 pic.twitter.com/PyN4E6NPza