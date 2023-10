Tomas Gaidamavičius: „Esu patenkintas pasirengimu sezonui“

„Dirbome, išvengėme sunkių traumų, tik dėl žaidėjų nuolatinių išvykų į krepšinio 3x3 turnyrus vis teko laviruoti. Mūsų žaidėjai atstovauja net dviem 3x3 komandoms, tad nuolat išvyksta tai vieni, tai kiti. Todėl esame prisijungę keturis jaunus krepšininkus iš Marijampolės sporto centro, jiems sunkoka, tačiau adaptuojasi, tobulėja ir mums labai padeda“, - sakė „Sūduvos-Mantingos“ vyriausiasis treneris.

Pasirengimo sezonui metu marijampoliečiai sužaidė ketverias kontrolines rungtynes. Iš pradžių buvo nusileista Vilkaviškio „Perlui“ 77:79, o vėliau įveiktas Vilniaus „Rytas-2“ 100:58, Kauno r. „Atletas“ - 89:46 ir „Jurbarkas-Karys“ - 95:78.

REKLAMA

REKLAMA

Per pirmąsias kontrolines rungtynes marijampoliečiai vertėsi be Tautvydo Kliučinyko, Justo Nausėdo ir Žygimanto Šimonio, o per paskutiniąsias - be Aurelijaus Pukelio, Marijaus Užupio ir Pauliaus Beliavičiaus.

REKLAMA

„Esu patenkintas pasirengimu, gerai pasirodėme turnyre Jurbarke, gal tik norėjosi dar poros kontrolinių rungtynių. Tik tai yra gana sunku dėl jau minėtų žaidėjų išvykų į 3x3 turnyrus, - vertino T.Gaidamavičius. - Dėl susižaidimo mums dar reikės padirbėti.“

Tarp 14-os „7bet-NKL“ dalyvių kol kas tik marijampoliečiai nepradėjo oficialių kovų sezono, todėl per savaitę dabar teks sužaisti net 4 rungtynes. Pirmadienį bus žaidžiama Kaune, o antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį laukia mačai Marijampolėje su, atitinkamai, Klaipėdos „Neptūnu-Akvaservis“, „Šilute“ ir Vilniaus „Steku“. Antradienį ir ketvirtadienį rungtynės prasidės 18 val., o šeštadienį - 16 val.

„4 rungtynės per savaitę - didelis krūvis, bet tikiuosi, kad esame tam pasiruošę. Stengsimės laviruoti sudėtimi ir gal viskas pavyks, - apie laukiančias pirmąsias rungtynes kalbėjo treneris. - Kol kas analizavome tik pirmuosius varžovus, į kitus pradėsime žiūrėti po rungtynių Kaune. „Žalgiris-2“ yra praeito sezono čempionai, tačiau gana ženkliai atsinaujinę. Vis dėlto ir toliau ten visi yra jauni, tvirti, aukšti, bėga, šoka. Matysime, kaip viskas susiklostys pirmadienį.“