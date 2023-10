Laimės ašaros Čikagoje: Kenijos atstovas pagerino vyrų maratono pasaulio rekordą

23-ejų metų K.Kiptumas finišavo per 2 val. 35 sek., o 2022 m. rugsėjį Berlyne pasiektas rezultatas buvo 2 val. 1 min. 9 sek.

„Jaučiuosi labai laimingas, apie pasaulio rekordą šiandien negalvojau“, – sakė K.Kiptumas.

Kelvin leaves the world behind. 🌎



In his third marathon ever, Kelvin Kiptum sets a new World Record at @ChiMarathon, running the fastest official marathon of all

time.



Congratulations, Kelvin. In 2:00:35, you're leading the charge on the future of Running. ✨ pic.twitter.com/rTF6790ZuD