Kasparas Jakučionis „Heat“ gretose: ką apie jį sako NBA skautai, koks bus jo atlyginimas ir kokia yra komandos sudėtis?

„Esu be galo sujaudintas, – trečiadienio vakarą per pokalbį su Pietų Floridos žurnalistais sakė K. Jakučionis. – Esu tiesiog dėkingas už šią akimirką, už šią vietą, už galimybę išgirsti savo pavardę. Man tai labai ypatinga. To siekiau visą gyvenimą, nuo pat vaikystės, tai buvo mano svajonė. Bet dabar tai – tik pradžia, viskas prasideda iš naujo.“

Kadangi „Heat“ per pastaruosius tris metus taip pat turėjo pirmojo rato šaukimus – Nikola Jovičius 2022 m., Jaime'as Jaquezas jaunesnysis 2023 m., Kel’elas Ware’as 2024 m. – šis ketverių metų šaukimo ciklas yra ilgiausias nuo 2002–2005 m. laikotarpio, kai komanda pasirinko Caroną Butlerį, Dwyane’ą Wade’ą, Dorellį Wrightą ir Wayne’ą Simieną.

198 cm ūgio ir 93 kg svorio K. Jakučionis gegužę atšventė 19-ąjį gimtadienį ir laikomas perspektyviu žaidėju. Prieš naujokų biržą daugelis jam prognozavo aukštesnį šaukimą, o su „Heat“ klubas net nebuvo rengęs treniruočių, tačiau jis nukrito iki 20-osios vietos, kur ir buvo pasirinktas.

Praėjusį sezoną, būdamas pirmakursis Ilinojuje, K. Jakučionis vidutiniškai rinko 15 taškų, 5,7 atkovoto kamuolio ir 4,7 rezultatyvaus perdavimo, metė 44 proc. taiklumu iš žaidimo ir 31,8 proc. iš trijų taškų zonos. Jis yra įgudęs puolėjas, puikus įžaidėjas, turintis potencialo tapti patikimu metiku iš toli, taip pat gebantis išprovokuoti pražangas varžovams atakuodamas krepšį.

„Įžaidinėjimas – tai, ką aš darau, – sakė K. Jakučionis. – Esu labai dėkingas, kad galėsiu žaisti su tokiais žaidėjais kaip Bamas Adebayo. Mes galime kartu žaisti „du prieš du“. Ir Tyleris Herro, ir kiti tokio lygio žaidėjai – labai džiaugiuosi būdamas čia.“

Viena iš didžiausių abejonių dėl K. Jakučionio – ar elitinio lygio atletiškumo trūkumas neriboja jo potencialo NBA. Pasak „The Athletic“, praėjusį sezoną jis NCAA lygoje neturėjo nė vieno dėjimo iš statinės pozicijos.

Pagal oficialią NBA skautų ataskaitą, K. Jakučionis yra „talentingas įžaidėjas, galintis tiek pelnyti taškus, tiek atlikti perdavimus iš bet kurios aikštės vietos. Būdamas 198 cm ūgio, turėdamas gerą koordinaciją, pojūtį žaidimui ir metimo techniką, jis gali atlikti daugybę vaidmenų, įskaitant pagrindinio įžaidėjo. Jis puikiai kuria progas komandos draugams, atlieka sudėtingus perdavimus, leidžiančius lengvai pelnyti taškus. Nors nėra elitinis atletas, Jakučionis geba susikurti metimą kokybiškai valdydamas kamuolį, naudodamas stabdymus bei „step-back“ metimus. Jo išmanymas apie kampus ir situacijas leido jam rinkti vidutiniškai 5,1 baudų metimo per rungtynes.“

NBA skautai taip pat pažymi, kad K. Jakučionis „projekuojamas kaip NBA kombinuotas gynėjas, tačiau jam natūraliau jaustis kaip įžaidėjui nei taškų rinkėjui. Tai jam suteikia aukštą startinę vertę – galėtų būti šeštas žaidėjas nuo suolo, jei ne starto penketo narys. Pagal žaidimo stilių jis primena tokius žaidėjus kaip Austinas Reavesas ar Goranas Dragičius.“

K. Jakučionis vis dar gali būti įtrauktas į galimą mainų sandorį tarpsezoniu, tačiau pagal NBA taisykles, jis negalės būti iškeistas 30 dienų nuo naujoko sutarties pasirašymo (tai galima padaryti nuo antradienio).

Pagal 20-ojo šaukimo poziciją, K. Jakučionio numatomas atlyginimas už pirmąjį sezoną yra apie 3,7 mln. JAV dolerių. Jis priklausys komandai penkerius metus. Artimiausias etapas – NBA vasaros lyga San Franciske ir Las Vegase, kur „Heat“ kitą savaitę išvyks į treniruočių stovyklą.

„Žinau, kad jų vystymo sistema labai stipri, – apie „Heat“ sakė K. Jakučionis. – Manau, kad ten galiu labai patobulėti. Reikia tikėti procesu, tikėti komandos tobulėjimu, tikėti, kad galime laimėti kuo daugiau ir aš esu pasiruošęs dirbti.“

„Heat“ šį 20-ąjį šaukimą įgijo iš San Fransisko „Warriors“ per vasarį vykusius Jimmy Butlerio mainus. Tuo tarpu „Heat“ nuosavas 15-asis šaukimas šiemet atiteko NBA čempionams Oklahomos „Thunder“, kurie pasirinko Thomasą Sorberį. Tai įvyko todėl, kad „Heat“ buvo įsipareigojusi „Thunder“ 2025 m. loterijoje saugomą pirmojo rato šaukimą – šis įsipareigojimas kilo dar iš 2019 m. mainų, kai „Heat“ įsigijo J. Butlerį.

Šiuo metu „Heat“ turi 13 žaidėjų su garantuotomis arba dalinai garantuotomis sutartimis:

– Bamas Adebayo (37,1 mln.)

– Tyleris Herro (31 mln.)

– Andrew Wigginsas (28,2 mln.)

– Terry Rozieris (24,9 mln. garantuota iš 26,6 mln.)

– Kyle’as Andersonas (9,2 mln.)

– Haywoodas Highsmithas (5,6 mln.)

– N. Jovičius (4,4 mln.)

– K. Ware’as (4,4 mln.)

– Kevinas Love’as (4,2 mln.)

– J. Jaquezas (3,9 mln.)

– K. Jakučionis (3,7 mln.)

– Pelle Larssonas (978 tūkst. garantuota iš 2 mln.)

– Keshadas Johnsonas (2 mln.)

Jeigu tritaškių specialistas Duncanas Robinsonas nepasinaudos galimybe nutraukti sutartį ir, kaip tikimasi, atsisakys 19,9 mln. JAV dolerių atlyginimo nutraukimo punkto, jis taptų 14-uoju komandos žaidėju, o „Heat“ trūktų tik vieno žaidėjo iki maksimalaus 15-os žaidėjų sąrašo ribos.

D. Robinsonas turi laiko apsispręsti iki sekmadienio. Jei atsisakys ankstyvo nutraukimo, 9,9 mln. JAV dolerių iš jo 19,9 mln. atlyginimo taps garantuota, o likę 10 mln. bus garantuoti, jei liepos 8 d. jis vis dar bus komandoje.

Jei D. Robinsonas liks komandoje, o „Heat“ garantuos visą jo atlyginimą bei pilnus T. Rozierio ir P. Larssono kontraktus, komanda bus įsipareigojusi 182,2 mln. JAV dolerių 14 žaidėjų. Pridėjus T. Herro 2,5 mln. JAV dolerius sunkiai pasiekiamų premijų, bendra suma išauga iki 184,7 mln. JAV dolerių.

Prognozuojama 2025–2026 m. sezono „algų kepurės“ riba – 154,6 mln. JAV dolerių, o prabangos mokestis prasidės nuo 187,9 mln. JAV dolerių. Vadinasi, „Heat“ trūksta tik 3,2 mln. JAV dolerių iki patekimo į „prabangos mokesčio“ teritoriją trečius metus iš eilės, dar turint vieną laisvą vietą sudėtyje.

Tarp „Heat“ žaidėjų, kurių sutartys baigiasi šią vasarą:

– gynėjas Joshas Christopheris (neapribotas),

– gynėjas Alecas Burksas (neapribotas),

– gynėjas Davionas Mitchellas (apribotas),

– gynėjas Drus Smithas (apribotas),

– gynėjas Stevensas (neapribotas).

Jei D. Robinsonas pasinaudos galimybe nutraukti sutartį iki sekmadienio, jis taip pat taps neapribotu laisvuoju agentu. Vienas iš būdų atlaisvinti vietos po „prabangos mokesčio“ riba – atleisti D. Robinsoną prieš liepos 8 d., tada „Heat“ sutaupytų 10 mln. JAV dolerių, nes tik 9,9 mln. būtų garantuota.

NBA komandos gali derėtis su savo žaidėjais jau nuo šio pirmadienio, o su kitomis komandomis – nuo artėjančio pirmadienio.