Karti pasaulio čempionato pabaiga: Lietuvos krepšininkai buvo sutrypti latvių ir liko šešti

Tai didžiausias lietuvių pralaimėjimas pasaulio čempionatų istorijoje. Prieš tai didžiausią nesėkmę mūsiškiai buvo patyrę 2014 m., kai 28 taškais pralaimėjo amerikiečams.

Didžiausias Latvijos pranašumas vienu metu siekė net 38 taškus, o lietuviai šiose rungtynėse pirmavo vos 20 sekundžių.

Lietuvos rinktinei šiame mače nesisekė niekas – atsarginiai krepšininkai pelnė vos 11 taškų, kai Latvijos gretose tokie žaidėjai rungtynes baigė surinkę 38 taškus.

Šiame mače Latvijos įžaidėjas Artūras Žagaras atliko net 17 rezultatyvių perdavimų ir pasiekė pasaulio čempionato rekordą.

Statistika šiame čempionate pradėta vesti nuo 1994 m. ir nuo tada per vienerias rungtynes niekas niekada nebuvo išdalijęs tiek perdavimų.

Visa Latvijos rinktinė atliko net 34 rezultatyvių perdavimų. Tuo metu Lietuvovs rinktinė atliko 11 rezultatyvių perdavimų.

Latvija pataikė net 16 tritaškių iš 32 (50 proc.). Tuo metu lietuviai iš toli pataikė vos 5 tritaškius iš 26 (19 proc.).

Po perimtų kamuolių mūsiškiai pelnė tik 2 taškus, o varžovai – 13.

Šiose rungtynėse K. Maksvytis vertėsi be traumą patyrusio Eimanto Bendžiaus ir susirgusio Vaido Kariniausko. Prasidėjyus rungtynėms kelio traumą patyrė ir Ignas Brazdeikis.

Latvija po pirmojo kėlinio pirmavo 19:11, o po dviejų – 49:38. Trečiojo kėlinio pabaigoje Latvijos rinktinės persvara pasiekė 30 taškų žymą – 74:42.

Deja, tai nebuvo rekordinė latvių žyma. Ketvirtojo kėlinio pradžioje rezultatas tapo nepadorus – 89:52.

