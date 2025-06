Karštis FIFA pasaulio klubų taurės metu: kaip su tuo tvarkosi žaidėjai ir ko galima pasimokyti 2026 m. pasaulio čempionatui?

Sinsinačio TQL stadione Dortmundo „Borussia“ atsarginiai futbolininkai pirmąjį kėlinį stebėjo iš rūbinės, o ne nuo suolo, kad išvengtų kaitros prie aikštės. Dortmundo treneris Niko Kovacas sakė, kad „prakaitavo kaip po pirties“, kai jo komanda iškovojo pergalę 32 laipsnių karštyje.

Both Bayern Munich and Borussia Dortmund’s substitutes have had to watch games indoors at the Club World Cup due to the extreme levels of heat 😳



