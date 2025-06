Du įvarčiai per paskutines 18 minučių leido „Inter“ nugalėti „River Plate“ ir iškovoti kelialapį į kitą etapą, rungtynių pabaigoje kilo muštynės

Francesco Esposito pelnė pirmąjį „Inter“ įvartį praėjus vos septynioms minutėms po to, kai „River Plate“ liko žaisti dešimtyje – raudoną kortelę užsidirbo Lucasas Martinezas Quarta, o Alessandro Bastoni antrąjį įvartį pridėjo per teisėjo kompensuotą laiką.

72' ⚽ GOAL – ESPOSITO!



He finally breaks through for @Inter!



A composed finish gives them the lead late on 🔵⚫



June 26, 2025

⚽ BASTONI SEALS IT!



Alessandro Bastoni steps up and puts the match to bed for @Inter!



They're leading their group and advancing to the R16 🔵⚫



— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025

19-metis Esposito pasižymėjo vos antrose savo rungtynėse vilkint „Inter“ marškinėlius. Praėjusį sezoną jis 17 kartų pasižymėjo žaisdamas nuomos pagrindais „Spezia“ klube „Serie B“ čempionate.

📈 19 years old. First goal for Inter.



Francesco Pio Esposito picks the perfect moment to open his account — on the world stage.



What a night 🔵⚫



— DAZN Football (@DAZNFootball) June 26, 2025

Martinezas Quarta buvo pašalintas iš aikštės už pražangą prieš Henrikhą Mkhitaryaną, o jo komandos draugas Gonzalo Montielis jau 90+5' gavo antrą geltoną kortelę ir taip pat „River Plate“ rungtynes užbaigė devyniese.

¡MONTIEL EXPULSADO! ¡ACUÑA RECALIENTE!



— DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 26, 2025

Pasibaigus rungtynėms aikštėje kilo susistumdymas – pagrindiniais konfrontacijos dalyviais tapo krašto gynėjai Marcosas Acuna ir Denzelas Dumfriesas, kurie dažnai susidurdavo jau rungtynių metu. Situacija eskalavosi į mažą muštynių protrūkį, kuris baigėsi gaudynėmis po rungtynių ir įsitraukusiais komandos draugais, personalu ir net žiūrovais.

M. Acuna rungtynių metu dažnaio demonstravo nervingumą, kuris virto pakartotinėmis pražangomis prieš D. Dumfriesą, nors ir liko nebaudžiamas teisėjo. Argentinos futbolininkas sąmoningai bandė išprovokuoti olandą, siekdamas, kad šis gautų antrą geltoną kortelę ir būtų pašalintas iš aikštės.

Po finalinio švilpuko D. Dumfriesas nubėgo link rūbinės, o jį puolė persekioti M. Acuna su keliais „River Plate“ žaidėjais. Varžovų sirgaliai ėmė mėtyti daiktus į olandą, kuris skubiai paliko aikštelę.

Tik laiku sureagavęs Cristianas Chivu ir Argentinos kapitonas Franco Armani užkirto kelią blogiausiam scenarijui – M. Acuną fiziškai sulaikė mažiausiai keturi komandos draugai ir personalo nariai, kad šis nesivytų D. Dumfrieso toliau.

La corsa di Chivu che va da Acuna per calmare gli animi con Dumfries che corre verso gli spogliatoi per evitare la rissa e ulteriori sanzioni. pic.twitter.com/w56Xr10fen

June 26, 2025

20 kartų Italijos čempionai kitame etape Šarlotėje pirmadienį susitiks su „Fluminense“ – viena iš keturių Brazilijos komandų, patekusių į aštuntfinalį.

Tuo metu kitose grupės rungtynėse „Monterrey“ 4:0 sutriuškino Japonijos „Urawa Red Diamonds“, užėmė antrąją vietą bei vienu tašku aplenkė „River Plate“.

Aštuntfinalyje jų antradienį Atlantoje laukia dvikova su Dortmundo „Borussia“.

Trys įvarčiai per aštuonias pirmojo kėlinio minutes padėjo „Monterrey“ padėti tvirtus pamatus pergalei. Nelsonas Deossa ir Jesusas Corona pasižymėjo įspūdingais tolimais smūgiais, o tarp jų įvartį pridėjo Germanas Berterame, tiksliai užbaigęs ataką.

„Labai džiaugiuosi, kad patekome į kitą etapą, – sakė „Monterrey“ treneris Domenecas Torrentas. – Šeštadienį klubas švenčia 80 metų jubiliejų, tad tai labai ypatingas momentas.

Esame labai patenkinti, kad nepraleidome įvarčio. Šioje grupėje tai padaryti nebuvo lengva, ypač turint omenyje, su kuo teko žaisti.“