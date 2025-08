Karjerą baigusi Lilly King: „Mes kartu su Rūta daug ką ištvėrėme“

Moterų 50 m plaukimo krūtine finale Rūta Meilutytė dominavo nuo starto iki finišo ir padarė tai, kas dar niekam nebuvo pavykę – laimėjo 4-ą aukso medalį iš eilės! R. Meilutytė į starto signalą sureagavo per 0.58 sek. – greičiau už visas varžoves. Finišą lietuvė pasiekė per 29.55 sek. ir praktiškai pakartojo pusfinalyje pasiektą geriausią sezono rezultatą pasaulyje (29.54).

Šis plaukimas buvo paskutinis legendinei amerikietei Lilly King. Ji užėmė 5-ą vietą (30.25).

Po paskutinio plaukimo L. King ir R. Meilutytė apkabino viena kitą. Taip jos paženklino įspūdingos tarpusavio konkurencijos baseine pabaigą ir pabrėžė, kad visada gerbė viena kitą.

„Buvo gera. Mes kartu su Rūta daug ką ištvėrėme. Priklausome išskirtinių plaukikių klubui ir labai gerbiame viena kitą. Gera matyti, kaip ji spardo užpakalius. Velniškai ją gerbiu. Bus tikrai smagu matyti ją tęsiančią karjerą“, – sakė L. King.

Amerikietė pabrėžė, kad paskutiniame karjeros finale įtampos nebejautė.

„Įtampos šiandien jau nebuvo. Žinojau, kad tai paskutinės lenktynės gyvenime, tad pasakiau sau – kaip bus, taip bus. Stengiausi pasimėgauti plaukimu ir nuostabia atmosfera. Smagu plaukti paskutinį čempionato vakarą, kai praktiškai visi rinktinės nariai sėdi tribūnose.

Tikiuosi, kad palieku sportą šiek tiek geresnėje padėtyje, nei ji buvo prieš man ateinant. Aš visada buvau balsas tu jaunų merginų, kurios nebijo pasakyti to, ką galvoja, kurios nebijo būti savimi. Tikiuosi, kad naujoji plaukikių karta į šį sportą atsineš ir dalelę manęs“, – pridėjo L. King.

L. King per karjerą laimėjo 6 olimpinius medalius (3 aukso, 2 sidabro ir 1 bronzos), o pasaulio čempione tapo net 18 kartų (11 – 50 m ilgio baseine ir 7 – 25 m). L. King iki šiol priklauso pasaulio rekordas 100 m plaukime krūtine (1:04.13), be to, ji su JAV moterų rinktine yra pasiekusi du pasaulio rekordus kombinuotose estafetėse 4x100 m: tiek ilgame, tiek trumpame baseine.