Karaliaus taurės pusfinalyje – drama ir įvarčių fiesta Barselonoje

Pirmasis įvartis krito jau labai greitai, kai Julianas Alvarezas sužaidus vos 46 sekundes nukreipė kamuolį į artimąjį vartų kampą ir išvedė „Atletico“ į priekį 1:0.

O netrukus Antoine’as Griezmannas vos po penkių minučių pasiuntė kamuolį į vartus ir padvigubino pranašumą 2:0.

Bet tada atsakė ir katalonai.

Netrukus Pedri tiksliu smūgiu sušvelnino rezultatą 1:2, o o Pau Cubarsi pasiuntęs kamuolį į vartus atstatė pusiausvyrą 2:2. Inigo Martinezas pirmojo kėlinio pabaigoje standartinės situacijos metu smūgiu galva jau persvėrė rezultatą „Barcelonos“ naudai 3:2.

„Barcelonos“ puolėjas Robertas Lewandowskis taip pat pridėjo savo įvartį ir rezultatas jau tapo 4:2, tačiau tai nebuvo pabaiga.

Marcosas Llorente smūgiu pirmuoju lietimu iš tolimesnės distancijos sušvelnino rezultatą 3:4. A.Sorlothas 93-ąją minutę tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir išplėšė dramatiškas lygiąsias 4:4.

Atsakomosios pusfinalio rungtynės tarp „Barcelonos“ ir „Atletico“ bus žaidžiamos balandžio 2-ąją dieną Madride.

1’—Barcelona 0-1 Atlético

6’—Barcelona 0-2 Atlético

19’—Barcelona 1-2 Atlético

21’—Barcelona 2-2 Atlético

41’—Barcelona 3-2 Atlético

74’—Barcelona 4-2 Atlético

84’—Barcelona 4-3 Atlético

90+3’—Barcelona 4-4 Atlético



The first leg of this Copa del Rey semifinal delivered 😱 pic.twitter.com/8a3Tv3VpDE