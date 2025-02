Kosminiu greičiu vertę auginęs ispanas pratęsė sutartį su „Barcelona“

2024–aisiais šio žaidėjo vertė išaugo drastiškai ir dabar siekia 70 mln. eurų, o tų metų pradžioje ji neviršijo 25 mln. eurų. Dar prieš tai 2023 m. gruodį – 1,5 mln. eurų.

Naujajame kontrakte taip pat numatyta įspūdinga išpirkos suma – 500 mln. eurų.

„Barca“ ekipoje gynėjas yra lyginamas su tokiomis legendomis kaip Gerardas Pique ir Carlesas Puyolis.

Pau Cubarsí signed a contract extension to stay at Barcelona through June 2029, the club announced ✍️



Gavi and Pedri also signed new contracts until 2030 two weeks ago.



Barça locking down their future 🔒✨ pic.twitter.com/2dMi71pZ0a

REKLAMA