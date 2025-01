„Barcelona“ gerbėjai įtūžę – po Dani Olmo registracijos fiasko prašo Laportos atsistatydinimo

Sirgalių grupė „Som un Clam“ viešai paragino J. Laportą atsistatydinti, kaltindami jį prastu valdymu ir sulaužytais pažadais. Grupės vadovas Joanas Camprubi Montalis pareiškė, kad D. Olmo situacija yra „paskutinis lašas“, kuris parodė klubo vadovybės nekompetenciją.

D. Olmo, kuris į klubą atvyko už 60 milijonų eurų, negalės žaisti likusio sezono metu dėl nesugebėjimo laikytis „La Liga“ atlyginimų apribojimų. Nepaisant dviejų teismo apeliacinių skundų, „Barcelona“ nesugebėjo rasti sprendimo, o tai sukėlė ne tik sportinį, bet ir finansinį chaosą. Klubas privalės sumokėti visą D. Olmo kontrakto sumą, nors jis negalės žaisti už komandą.

„Som un Clam“ savo pareiškime pabrėžė, kad dabartinė situacija yra J. Laportos „amatoriško ir chaotiško valdymo“ rezultatas. Jie taip pat kritikavo strateginių klubo turto pardavimus ir vadinamųjų „svertų“ naudojimą, kurie, jų teigimu, tik dar labiau apsunkino klubo finansinę padėtį.

„La Liga“ klubai vienijasi: žada paduoti lygą į teismą

Jei „La Liga“ leis katalonams registruoti D.Olmo, jie žadą lyga paduoti į teismą likusiai sezono daliai.

Nepaisant dviejų nesėkmingų apeliacijų teismuose, „Barcelona“ vis dar ieško būdų, kaip išspręsti šią situaciją. Tačiau kiti Ispanijos klubai tvirtina, kad bet koks sprendimas, leidžiantis užregistruoti D. Olmo, būtų neteisėtas ir suteiktų „Barcelona“ nepagrįstą pranašumą.

Pasak pranešimų, tokie klubai kaip „Sevilla“, „Atletico Madrid“ ir „Athletic Club“ jau ruošia kolektyvinį ieškinį prieš „La Liga“ prezidentą Javierą Tebasą, jei jis pritars D. Olmo registracijai. Šie klubai argumentuoja, kad „Barcelona“ dabartinė situacija yra jų pačių finansinio valdymo pasekmė ir neturėtų būti sprendžiama taisyklių išimtimis.

D. Olmo, kuris į „Barcelona“ atvyko už 60 milijonų eurų iš „RB Leipzig“, šį sezoną pelnė šešis įvarčius per 15 rungtynių. Tačiau nuo sausio 1 dienos jo pavardės nebėra oficialiame klubo sąraše, o tai reiškia, kad jis negali žaisti už komandą.

Be to, D. Olmo dabar gali derėtis su kitais klubais kaip laisvasis agentas, jei nuspręstų pasinaudoti kontrakte numatyta išlyga nutraukti sutartį. Tuo tarpu „Barcelona“ teigia, kad jie jau surinko reikiamas lėšas per VIP ložių pardavimus būsimoje „Spotify Camp Nou“ arenoje ir tikisi gauti galutinį patvirtinimą iš „La Liga“.