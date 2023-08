Kane'as debiutavo „Bayern“ gretose, bet Supertaurę iškovojo „RB Leipzig“

„RB Leipzig“ ekipai tai buvo pirmasis DFL Supertaurės prizas komandos istorijoje.

Šiose rungtynėse jau rungtyniavo naujausias „Bayern“ pirkinys – Harry Kane'as, kuris aikštelėje pasirodė 68-ą rungtynių minutę.

„RB Leipzig“ komandoje nuostabiai pasirodė „hat-tricką“ pelnęs Dani Olmo, kuris pasižymėjo 3 ir 44 minutėmis, o 68-ą minutę realizavo 11 metrų baudinį.

Harry Kane's wait for his first career trophy continues 🥺 pic.twitter.com/VLI21NJYYy